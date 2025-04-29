İOKBS KAÇ NETLE KAZANILIR? 2025 MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı taban puanları belli oldu mu?

"İokbs kaç netle kazanılır?" ve "2025 bursluluk sınavı taban puanları belli oldu mu?" sorularına yanıt arayanlar için sınav sonrası genel değerlendirme ve geçmiş yılların verileri yol gösterici olabilir. Özellikle burs kazanmak isteyen öğrenciler, hedefledikleri net sayılarını ve olası taban puanlarını merak ediyor. Peki, bu yıl İokbs'de başarıya ulaşmak için kaç net gerekiyor? "İokbs kaç netle kazanılır?" sorusunun güncel yanıtları ve "2025 bursluluk sınavı taban puanları belli oldu mu?" konusundaki son gelişmeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İOKBS KAÇ NETLE KAZANILIR?

MEB, 2025 İOKBS taban puanlarını sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Mayıs 2025 tarihinde duyuracak. Ancak geçmiş yıllarda belirlenen taban puanlar aşağıdaki gibiydi:

5. Sınıf: 462 puan

6. Sınıf: 450 puan

7. Sınıf: 453 puan

8. Sınıf: 462 puan

9. Sınıf: 422 puan

10. Sınıf: 432 puan

11. Sınıf: 425 puan

TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İOKBS taban puanlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak, önceki yılların verileri, öğrenciler için bir referans olabilir. Örneğin, 2024 yılında 5. sınıf "diğer çocuk" kontenjanı için taban puan 462,356 olarak belirlenmişti. Benzer şekilde, 6. sınıf için 450, 7. sınıf için 453 ve 8. sınıf için 462 puan taban olarak kaydedilmişti. Lise kademelerinde ise 9. sınıf için 422, 10. sınıf için 432 ve 11. sınıf için 425 puan taban puan olarak belirlenmişti.

Bu puanlar, kontenjan türüne göre değişiklik gösterebilir. Öğretmen çocuğu, oturduğu yerde okul olmayanlar ve kanunla özel hak tanınan öğrenciler için belirlenen kontenjanlarda taban puanlar farklılık gösterebilir.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İOKBS puanı, öğrencinin doğru ve yanlış cevaplarına göre hesaplanır. Her yanlış cevap, üç doğru cevabı götürür. Bu nedenle, öğrencilerin bilmedikleri soruları boş bırakmaları önerilir. Puan hesaplamasında, testlerin standart sapmaları ve ortalamaları da dikkate alınır. Bu hesaplamalar sonucunda, öğrencinin puanı 100 ile 500 arasında bir değere dönüştürülür.