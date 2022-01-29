İntikam sözleri nelerdir? İntikam ile ilgili sözler nelerdir?

İnsan duygusal bir varlık olduğu için gün içerisinde yaşamış olduğu duyguların bir kısmını içine atar bir kısmını da dışa vurur. İntikam da en tehlikeli duygulardandır. Bu duygu insanı ele geçirdikten sonra akıl baştan gider gözü döner insanın. İntikam sözleri savurur sağa sola intikamla ilgilidir her sözü. Biz de bu yazımızda intikam sözlerini ve intikamla ilgili sözleri bir araya getirdik. İşte detaylar.

İNTİKAM SÖZLERİ

-Bizim için en büyük intikam, Allah'a havale etmektir.

-Unutmak! İşte en iyi intikam…

-İntikam, insanlığa yakışmayan kelime, lügatten sildiririm kuvvet geçse elime.

-İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir.

-İntikam, insanlıkla ilgisi olmayan bir kelimedir.

-Kin tutmuyoruz diye aptal sanmayın. Yapılanları unutmadık!

-Dün bizii mutsuz edenleri, Bugün başkaları mutsuz ediyor. Her insan, Hiç tanımadığı bir insanın intikamını alıyor..

-Sen beni öyle bi hale soktun ki dostlarım bile güldü;ben seni öyle bir hale sokacam ki düşmanların bile ağlayacak …

-Unutma bir büyük yazarın dediği gibi en iyi intikam şekli kayıtsızlıktır. - Murathan Mungan

-Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder. Zeki insanlar ise asla umursamazlar.

-İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir…,

-Her şey bitti sanma; ortak günahlarımız var beraber yanacağız.

-Canımı yaktın diye ben de başkasının canını yakacak değilim. Tam aksine onu öyle mutlu edeceğim ki yerinde olmadığın her güne lanet okuyacaksın…

-Beni sen den çok seven sana sana benden çok hasret kalsın.

-O kadar adi bir insansın ki ihanetinin yanında köpek gibi kalıyorsun senden intikam alsamda sana değmez…

-Siz görseniz de görmeseniz de Allah sizin her gözyaşınızın intikamını alır.

-İnsanlar iyilik ve hayır yapmaktan ziyade öç almaya daha yatkındırlar.

İNTİKAM İLE İLGİLİ SÖZLER

-Eşyalara fiyat, insanlara değer biçilir. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, değeri olmayan insana giderken kapıyı ört denir.

-Bir kış gecesi bıraktın ya ellerimi, ihanet ederken ezdin geçtin beni, intikamım gizli kalbimde bunu asla unutma!

-Ben unutmam siz devam edin en sonunda ben hamlemi yapacağım…

-En güzel intikam alma başarılı olmaktadır. Çünkü başarı seni sevmeyen herkesi üzer.

-Sen beni yendiğini sanıyorsun… Ama yakında intikamın habersiz olacak.

-İntikam duygum yok benim, yanlış yapanı ölmüş sayacak kadar iyi biriyim.

-Sersemler, intikamın tatlı olduğuna inanırlar.

-Tek acı çeken ben olmayabilirim ama bu benim o acıyı hakettiğim anlamına gelmez. Ben kendi acımı bilirim bunun hesabınıda er yada geç sorarım ve ben aynını dil daha kötüsünü yaparak ödeşirim sonuçlarıysa umrumda değil…

-Canımı yakanlardan intikam almayı düşünmedim hiç, hayat benden daha yaratıcı.

-Hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.

-Hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.

-Bedenim sana yasak artık, gözlerim sana bakmaz artık, kalbimde intikam yemini var artık, git lanet olsun sana senin gibi yalancılara.

-Hiç birşey sorun değil, anlıyor musun? Paranın azalması sorun değil. Yıpranan ayakkabılar, eskiyen kıyafetler sorun değil. Herşeyin azıyla yetinebilirim ama intikam? İntikamın azıyla yetinemem…

-Bana attığın kazıkları saklıyorum. Saklıyorum ki gün gelip bana geri döndüğünde seni oturtacak yerim olsun diye.

-Sana yapacaklarımı şeytana anlattım yapma günahtır dedi.

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