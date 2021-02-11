"Benim olacaksın" deyip saldırdığı genç kızı yatalak bırakan genç, beraat etti
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"Benim olacaksın" deyip saldırdığı genç kızı yatalak bırakan genç, beraat etti

11.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:11

Gaziantep'te 17 yaşındaki sevgilisini "Benim olacaksın, başkasının olamazsın" diyerek istismar etmeye çalışan ve o sırada genç kızın intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olan Z.A hakkında Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesince beraat kararı verildi.

Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7'nci duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. gelmezken avukatı Dilan Selin Çil ile mağdur avukatı Yakup Doğan duruşmada hazır bulundu.

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Gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Olay tarihinde mağdur M.C.'nin sanık Z.A.'ya ait eve gittiği ve sanığın olay yerinde sigara şeklinde uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği mütalaada, "Sanığın bu maddenin etkisiyle mağdura "Sen benim olacaksın başkasının olamazsın" diyerek mağdurun vücuduna dokunmaya çalıştığı, mağdurun sanıktan kurtulmak için su getirmesini istediği, sanığın mutfağa gitmesi ile beraber mağdurun terasın kapısını açarak korkuluklara doğru koştuğu, sanığın da mağdurun arkasından gittiği, mağdurun sanığa yaklaşmamasını aksi halde atlayacağını söylediği, sanığın yaklaşmaya devam etmesi üzerine de mağdurun terastan aşağı atladığı, tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği, sanığın nitelikli cinsel istismara teşebbüs ve başkasını intihara yönlendirme suçlarından cezalandırılmasını talep olunur" ifadelerine yer verildi.

"ETKİSİNİ ÖMÜR BOYU YAŞAYACAK"

Mütalaanın ardından söz alan mağdur avukatı Yakup Doğan, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mağdurun belinin hala kırık olduğunu aktaran Doğan, "Mağdur bu olayı 17 yaşında yaşadı. Bu olayın etkisini ömür boyu yaşayacaktır. Dolayısıyla sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Z.A hakkında çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından iddianame hazırladı. Sanık avukatı Dilan Selin Çil ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ederek sanığın beraatini talep etti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.'nın bütün suçlardan beraatine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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