Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın, kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Gaziemir ilçesinde cinnet getirerek, boşanma aşamasında olduğu kadın kuaförü eşi Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu'nu öldürüp, Gizem Önal'ı ağır yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden astsubay Köksal Doğru olayının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu kadın kuaförü eşi Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu'nu öldürüp, Gizem Önal'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden astsubay Köksal Doğru'nun olay anında, "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı iddia edildi. Olayın ardından kanlar içinde kalan 3 kişiye, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sevgi Mahallesi'ndeki kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasındaki eşi Handan Doğru'nun sahibi olduğu kuaför salonuna gitti. İkili kapı önünde tartıştı. Bu sırada Köksal Doğru, belinden çıkardığı tabancasını art arda ateşledi. Doğru'nun tabancasından çıkan kurşunlar, Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getiren Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Mermilerin hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Köksel Doğru olay yerinden 100 metre ileride tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiğini, Gizem Önal'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Önal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, hayatını kaybedenlerin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'BİTİRDİNİZ BENİ'

Kuaför salonun yanındaki kahvehanenin sahibi Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Daha sonra geldim. Geldiğimde yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet getirdi. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak, kaçıp kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.

"KABUS YAŞADIK"



Görgü tanıklarından Necla Özbudak da "Yeğenime gelmiştik. Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyelerle kurtulduk. Silah sesleri geldiğinde kapının önündeydik. Kabus yaşadık, hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü sandık. Silah sesini duymadan çıksaydık ben, oğlum ve eşime ne olurdu bilmiyorum" diye konuştu.

'KALP MASAJI YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI'

Öte yandan, olaydan sonra 112 Acil ekiplerinin 3 kişiyi yaşatmak

için kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık ekipleri 3 kişiyi yaşatmak için mücadele ediyor.

Kaynak: DHA