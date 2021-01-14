İntihal ne demek? İntihal nedir? İşte İntihal TDK anlamı

İntihal ne demek? İntihal nedir? son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Genellikle dava durumlarında gündeme gelen bu sözcüğün kullanımı, tarihte birçok örneğe de sahiptir. Peki, intihal ne anlama gelmektedir? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

İNTİHAL NE DEMEK?

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

İntihal Başlıca türleri:

-Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek

-Ödünç alınan ifadeleri tırnak içinde yazmamak ve kaynak göstermemek

-İntihal bilinçli olarak veya kaza eseri oluşabilir.

"Bırakılan cisimler yere düşer." veya "II. Dünya Savaşı 1945'te sona erdi." gibi cümlelerde kaynak gösterilmemesi intihal sayılmaz. Zira bu tür yaygın bilgileri, gerçekleri içeren cümleleri yazan kişi, bunları bulan, ilk düşünen ve ortaya koyan kişi olduğu izlenimi yaratmaz. Bu türden, yaygın bilgi veya gerçek kabul edilen konularda kaynak göstermemek intihal yaratmaz.

Başkalarına ait fikirler alıntı yapılırken, yeni cümlelerle ifade edilseler bile kaynak gösterilmesi gerekir.

İntihal ciddi bir akademik suçtur. Cezaları öğrencilerin düşük not almasından akademik kariyerin silinmesine kadar değişebilir.

Türkiye'de intihal

Kemal Alemdaroğlu olayı

Türkiye'de meydana gelen bir intihal olayında İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, yazdığı bir kitapta intihal yaptığı gerekçesiyle 2003 yılında iki ay meslekten men cezası almıştı. 2004 yılında ise rektörlükten alınmıştı.[1][2]

İhsan Doğramacı olayı

Uğur Mumcu'nun gündeme taşıdığı olaya göre İhsan Doğramacı "Annenin El Kitabı" adlı eserini, Amerikalı bilim adamı tıp doktoru Benjamin Spock'un "Baby and Child Care" adlı kitabından birebir tercüme ettiği halde kendi eseri imiş gibi sunarak intihal yapmakla suçlandı.

Orhan Pamuk olayı

Murat Bardakçı tarafından Nobel Edebiyat ödüllü Orhan Pamuk'un da, Beyaz Kale kitabında, Hariciyeci Yazar Mehmet Fuat Carım'ın "Kanuni Devrinde İstanbul" kitabından intihal yaptığı iddia edildi. Orhan Pamuk konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Martin Luther King Olayı

Martin Luther King'in de doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir.

2007 ODTÜ, DÜ, MÜ ve ÇOMÜ Bilimsel Hırsızlık olayı

2007 yılında ODTÜ, Dicle Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve ÇOMÜ'den 14 Türk, uluslararası areneda yayımlanan 65 makalede intihal yapmakla suçlandı. 14 fizikçinin bilimsel yazıları 'arXiv' (arXiv.org) sitesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili, Doç. Sarıoğlu Olayın Yunanistan, Romanya, Hindistan, Pakistan gibi uluslararası bağlantıları da var dedi, Karasu da intihalin aynı zamanda bir ekonomik kazanç olduğuna dikkat çekti: Bu bir hırsızlık ve hortumculuktur. Bu insanların cebine 37 milyar para girdi. Çünkü makale başına TÜBİTAK ve ODTÜ'den para alıyorlar. Ayrıca intihal, bilimsel kariyer için de önemli bir katkı. Başkalarının emekleri üzerinden kolayca bir yerlere gelenler diğerlerini de cesaretleniyor, siz hırsızı görüp sesinizi çıkarmazsanız, herkes çalmaya başlıyor.

Daha sonrasında açılan davalarda ve yapılan savunmalarda intihalin bir iftira olup hiç gerçekleşmediği; dahası, intihal yapıldığı iddia edilen bazı makalelerin kendi tarihinden sonraki makalelerden veya yazarın kendi makalesinden alıntılar içerdiği gibi gülünç durumlar ortaya çıkmıştır. Bir yandan intihal yapıldığı iddiası, iddiacılar tarafından geri çekilmiş ve intihal iddialarının dillendirildiği blog siteleri de davanın açılmasıyla birlikte kapatılmıştır.

Mazlum Uyar olayı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mazlum Uyar'ın "Şii Ulemanın Otoritesinin Temelleri" isimli doçentlik çalışması olarak YÖK'e sunduğu kitabının, George Washington Üniversitesi İslam Hukuku Profesörü Ahmad Kazemi Moussavi'nin "Religious Authority in Shi'ite Islam" isimli İngilizce eserinden, yaklaşım 100 sayfasının doğrudan aktarıldığı, 350 adet izahlı dipnotun da aynen aktarılması suretiyle intihal edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Mazlum Uyar'ın doçentlik tezini "intihal" gerekçesiyle iptal etti. Kararın üniversite rektörlüğü tarafından uygulamaya konması ile Mazlum Uyar'ın unvanı, Yardımcı Doçent unvanına indirildi.