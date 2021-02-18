İnternet kafeler, halı sahalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İnternet kafeler, halı sahalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kabine toplantısı sonrası yeni kararlarların alınması beklenirken vatandaşlar kısıtlama getirilen yerlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte İnternet kafeler, halı sahalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İnternet kafeler, halı sahalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, halı sahalar, kahvehaneler, internet kafeler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren kahvehanelerin tamamı kapatıldı. 20 Kasım'dan beri kapalı olan internet kafelerin ne zaman açılacağı henüz kesinleşmedi.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada vaka sayısının belli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.

İnternet kafeler, halı sahalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kapalı mekanlar ne zaman açılacak?

KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

Konuyla ilgili Bilim Kurumu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz tarafından flaş bir değerlendirme geldi. Kayıpmaz, yaptığı açıklamasında işletmelerin Şubat ayı sonrasında hastalığın seyrine bakarak açılmasının daha güvenli olacağını belirterek, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi.

Uzman isim, açıklamasının devamında kapıda olan mutasyonlu koronavirüs tehlikesinin de altını çizdi.

MART AYI İŞARET EDİLDİ

Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında sadece belirli bir miktar kadar müşterilerin alınmasına izin verilebileceğini ve HES kodu uygulamasının zorunlu olabileceğini belirterek, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" dedi.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Kayıpmaz, Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ve özellikle restoran, kafe gibi işletmelerin bir süredir paket ya da eve servis şeklinde hizmet verdiğini anımsattı.

Kayıpmaz, tedbirler kapsamında alışveriş merkezlerine girmeden önce kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kontrol edilmesiyle riskli bir durum olup olmadığının anlaşılabildiğini belirterek, bunun kişisel hakların sınırlanması değil, toplum sağlığının korunması için yapıldığını vurguladı.

Kurallara uygun şekilde hizmet veren güzellik salonları ve kuaförlerdeki faaliyetleri de değerlendiren Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Benim bir işletmem olsa mutlaka HES kodunu sorgularım. Çünkü, işletmeye gelen bir kişi karantinada kalması gereken bir kişi olabilir. Bunu anlayamazsınız, kapıda ölçülen ateş bir yere kadar bilgi verir. İşletmeler, bu sorumlulukla hareket etmeli. Bu, çalışanları ve müşterileri korumak içindir. Zorunlu kurala bağlı olmaksızın işletmeler bunu yaparsa kendilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını da korumuş olurlar. İşletme sahiplerine HES kodu uygulamasını kullanmaları çağrısında bulunmuştum."

Alınan tedbirlerle eylül ayı sonrasında artış gösteren hastalık seyrinde önemli düşüş elde edildiğini aktaran Kayıpmaz, salgında başarının ancak ve ancak tedbirlere tam uyumla mümkün olabileceğini söyledi.

"Şu anda lokanta, kafe, pastane sahibi esnafımız, zor durumda ama..."

Yeme içme sektöründeki işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde hizmet verdiğini belirten Kayıpmaz, Salgında Çalışma Rehberi'nde sektörün alacağı tedbirlere ilişkin her türlü bilginin tüm detaylarıyla yer aldığını kaydetti. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada bir sıkıntı haziran ayında normale geçiş aşamasında yaşandı. Olması gerekenden daha fazla sayıda müşterinin işletmelere alındığını gördük, bu sıkıntı yarattı. Şu anda biliyoruz ki özellikle lokanta, kafe, pastane sahibi esnafımız, zor durumda. Çünkü, milyonlarca kişi buralardan ekmek yiyor ama bu yeme içme sektöründe maskeler inmek durumunda olduğu için riskli bir alan. Ondan dolayı, yeme içme sektöründe normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebilir, kapıda HES kodu zorunlu hale gelebilir."