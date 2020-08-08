Instagram video indirme nasıl yapılır? Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemleri, nasıl indirilir?
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Instagram video indirme nasıl yapılır? Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemleri, nasıl indirilir?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden birisi Instagram'dır. Kullanıcılar instagramda video ve fotoğraf paylaşımı yapabiliyorlar. Fakat bu video ve fotoğrafları direkt olarak indiremiyorlar. Peki instagramda video nasıl indirilir, fotoğraf nasıl indirilir onun yöntemlerini anlatalım.

Instagram video indirme nasıl yapılır? Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemleri, nasıl indirilir?
08.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:15

En popüler sosyal paylaşım sitelerinden birisi olan Instagram'da kullanıcılar doğrudan video ve fotoğraf indiremiyor. Bunun için birtakım entegre siteler kullanması gerekiyor. Instagram video indirme nasıl yapılır, fotoğraf nasıl indirilir?

INSTAGRAM VİDEO İNDİRME NASIL YAPILIR?

İnstagram'da paylaşılan bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan instagramın kendi sitesi üzerinden indiremiyoruz. Daha doğrusu kodlara girip videonun ve fotoğrafın kaynağına ulaşabiliriz. Buradan da indirme programları sayesinde indirme yapabiliriz. Fakat instagram video indirmenin en etkili yolu aracı bir site kullanmaktır. "https://downloadgram.com/" sitesine girip ücretsiz şekilde instagram videosu indirebilirsiniz. Aynı şekilde burada fotoğraf da indirebilirsiniz. Şimdi adım adım instagramda nasıl video indirilir onu yazalım.

Adım Adım Instagram Video İndirme:

1-) Öncelikle instagram hesabımıza giriyoruz ve indirmek istediğimiz videonun veya resmin postunu açarak url linkini kopyalıyoruz.

2-) Ardından "https://downloadgram.com/" sitesini açıyoruz ve anasayfada çıkan boş kutuya kopyaladığımız postun url sini (linkini) yapıştırıyoruz.

3-) Sonrasında altta çıkan "Download" butonuna basıyoruz.

4-) Ardından yeşil renkte "Download video" veya "Download photo" butonları çıkacak. Buraya basıyoruz.

5-) Sonrasında video veya fotoğraf otomatikman kendiliğinden bilgisayarımıza inmiş olacaktır.

INSTAGRAM FOTOĞRAF İNDİRME NASIL YAPILIR?

Instagram fotoğrafları da aynı şekilde yukarıda anlattığımız gibi indirilebiliyor. Fakat fotoğraf indirmesi biraz daha kolaydır. Çünkü fotoğraf postunun sayfa kaynağına gidersek kodlardan resmin gerçek halini görebilir ve sağ tık yaparak resmi kaydet diyerek bilgisayara indirebiliriz.

Adım Adım Instagram Fotoğraf İndirme:

1-) Öncelikle instagram hesabımıza giriş yapıp indirmek istediğimiz resmin postunu açıyoruz.

2-) Resmin linkini kopyalıyoruz ve yukarıda anlattığımız gibi "https://downloadgram.com/" sitesine giriş yapıp resmin linkini buraya yapıştırıyoruz.

3-) Ardından buradan download butonuna basarak resmi bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz.

Adım Adım Instagram Fotoğraf İndirme Alternatif Yöntem:

1-) Diğer bir yöntemde ise instagram hesabımıza giriyoruz ve PC'ye indirmek istediğimiz resmin postunu açıyoruz. Chrome'dan girmenizi tavsiye ederiz.

2-) Sonrasında resme sağ tık yapıyoruz ve "İncele" butonuna basıyoruz.

3-) Ardından ekran ikiye bölünecektir. Buradan üst tarafta işaretleyici var. Onu seçip resmin üzerine geliyoruz. Sonrasında sağ tarafta kod bölümü gelecektir. Bu kod bölümünde o resmin jpg veya png versiyonu çıkacaktır.

4-) İşte bu url yi yeni pencerede açarsanız resmin tam halini görmüş olursunuz.

5-) Buradan da resme sağ tık yapıp "Resmi farklı kaydet" butonuna basın. Böylelikle instagram fotoğrafı bilgisayarınıza indirmiş olursunuz.

6-) Bu işlemi aynı şekilde instagram profil fotosu üzerinden de yapabilirsiniz. Ek olarak hiç "İncele" butonuna basmadan resme sağ tık yapıp "Sayfa kaynağını görüntüle" derseniz böyle de resmin uzun halinin linkini bulabilirsiniz. Sayfa kaynağını görüntüledikten sonra ctrl+f yapın ve .jpg veya .png şeklinde aratma yapın. İndirmek istediğiniz fotoğrafın url sini bulana kadar aratın. Bulduğunuzda yeni sayfada açın ve normal indirme yapın.

Instagram video indirme nasıl yapılır? Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemleri, nasıl indirilir?

INSTAGRAM VİDEO VE RESİM İNDİRMENİN FARKLI YÖNTEMLERİ

Yöntem 1:

İnstagram'dan resim indirmenin birçok yolu mevcuttur. En kolay Google Chrome'dan açıp sayfa kaynağını görüntüle seçeneğinden resmin direkt linkini bulmak ve açmaktır. Buradan yeni pencerede açtığınız resme sağ tık yapıp resmi farklı kaydet derseniz bilgisayara yüklemiş olursunuz. Çünkü normalde instagram resme sağ tık yapıldığında kaydet butonu çıkmıyor. Bu bakımdan bu yöntem oldukça iyidir. Aynı şekilde İncele seçeneğiyle de resmin kodlarına girip resmi direkt olarak ayıklayabilirsiniz.

Yöntem 2:

Instagram'da video indirmek biraz zor olabiliyor. Fakat merak etmeyin birçok alternatif yöntem var. Bunlardan birisi de Opera tarayıcısıdır. Çünkü Opera tarayıcısının videoları algılayıp doğrudan indirme gibi bir seçeneği vardır.

Ayrıca dilerseniz Opera üzerinden ücretsiz video indirme eklentisi yükleyebilir ve böylelikle instagram videolarınızı indirebilirsiniz. Aynı şekilde bu tarz eklenti Google Chrome'da da mevcuttur. Bu eklentiler sayesinde instagram, facebook, twitter vb. sitelerdeki tüm videoları bilgisayarına indirebilirsiniz.

Yöntem 3:

Son yöntemimiz biraz farklı ve uğraştırıcı diyebiliriz. Şimdi şöyle düşünelim, instagramdan indirmek istediğiniz video çok popüler ve beğeni aldıysa bilin ki o video youtube da paylaşılmıştır. Yani instagramdan indirmek istediğiniz video youtube da yüklü olabilir. Bu bakımdan o videoyu youtube'da aramaya çalışın. Benzer anahtar kelimeleri youtube'da aratarak o videoya ulaşabilirsiniz. Haliyle youtube da bulduğunuz o videoyu indirmesi ise oldukça kolay. Video linkinin www. 'den hemen sonrasına "ss" yazıyoruz ve entera basıyoruz. Böylelikle yeni sekme açılacak ve o videoyu indirme seçenekleri karşımıza çıkacaktır. Buradan da instagram için aradığınız videoyu indirebileceksiniz.

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