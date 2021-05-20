İnstagram şifremi unuttum nasıl değiştiririm? İnstagram eski şifremi unuttum e postamı bilmiyorum?

İnstagram şifre değiştirme işlemleri merak ediliyor. Instagram kullanan bireyler şifrelerini unutabiliyor. Şifrelerini unutan kişiler hesaplarına tekrardan erişim yapabilmek için şifre sıfırlama adımlarını tercih etmektedirler. Peki, İnstagram şifremi unuttum nasıl değiştiririm? İnstagram eski şifremi unuttum e postamı bilmiyorum?

Instagram hesaplarının şifreleri unutulduğunda, şifremi unuttum seçeneği kullanılmalıdır.

İNSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

Mobil uygulamayı kullanarak Instagram şifrenizi nasıl değiştirirsiniz?

1. Instagram uygulamasını başlatın.

2. Profil sayfanıza gitmek için sağ alt köşedeki hesap simgesine dokunun.

3. Birden fazla Instagram hesabınız varsa ve farklı bir hesabın şifresini değiştirmek istiyorsanız, ekranın üst kısmındaki hesap adına dokunun ve farklı bir hesap seçin.

4. Ekranın sağ üst tarafındaki üç yatay çizgiye (hamburger menüsü) ve "Ayarlar" a dokunun.

1 INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR

Profil sayfanıza gidin ve ardından Ayarlar'a gitmek için hamburger menüsünü açın. Devon Delfino/ Business Insider

5. "Güvenlik" e dokunun.

6. Güvenlik sayfasında "Şifre" ye dokunun.

7. Mevcut şifrenizi girin ve ardından kullanmak istediğiniz yeni şifreyi yazın. İşiniz bittiğinde "Kaydet" e dokunun.

Masaüstü web sitesini kullanarak Instagram şifrenizi nasıl değiştirirsiniz?



1. Bir web tarayıcısında Instagram web sitesine gidin .

2. Profil sayfanıza gitmek için pencerenin sağ üst köşesindeki hesap simgesini tıklayın.

3. "Profili Düzenle" bağlantısının sağındaki dişli çark simgesini tıklayın.

Şifrenizi değiştirmek için "Profili Düzenle" nin sağındaki dişli çarkı tıklayın.

4. Açılan pencerede "Parolayı Değiştir" i tıklayın.

5. Mevcut şifrenizi girin ve ardından kullanmak istediğiniz yeni şifreyi yazın. İşiniz bittiğinde "Şifreyi Değiştir" e dokunun.

Instagram şifrenizi unuttuysanız nasıl sıfırlayabilirsiniz?

Parolanızı hatırlamıyorsanız, kolayca parola sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz.

1. Uygulamada veya web sitesinde, oturum açma sayfasına gidin ("Oturum Aç" a dokunmanız veya tıklamanız gerekebilir).

2. "Şifrenizi mi unuttunuz?" Seçeneğini tıklayın. veya "Oturum açma konusunda yardım alın."

Parolanızı unutursanız, uygulamanın veya web sitesinin oturum açma sayfasından sıfırlama talebinde bulunun.

3. İstendiğinde kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.

Instagram size sıfırlama talimatları gönderecek ve hesap için yeni bir şifre oluşturabileceksiniz.

Instagram Şifremi Unuttum ve E-Postamı Bilmiyorum

Şimdi asıl sıkıntı burada başlıyor. Pek çok kişi Instagram'daki şifresini unutuyor ve kayıt olduğu e-posta adresini de hatırlamıyor. Instagram kendisi sitesi üzerinden, E-posta adresinizi unuttuysanız hesabınızı veremeyiz diyor. Lakin biz bazı yolları hep birlikte deneyeceğiz ve umarız yolun sonunda e-postamızı bulacağınız sonrasında da hesabımıza erişimi alacağız.

YÖNTEM:1

Bu yolu kullanabilmek için, e-posta adresinizi daha önceden biliyor olup da sonra unutmanız gerekiyor çünkü yapacağımız yöntem size bir mail adresi çağrıştıracak.

Bir tarayıcı üzerinden telefon veya bilgisayar farketmez, https://www.instagram.com/accounts/password/reset/ adresine girelim.

Gördüğünüz "CROVU" yazan alan siz hesabınızın kullanıcı adını yazın, kullanıcı adınızı da unuttuysanız tanıdığınız bir arkadaşınızın takip ettiklerinden hesabınızı bulun ona göre kullanıcı adınızı yazın.

Sonrasında, Şifreyi Yenile butonuna basın. Sonrasında, ekranın alt kısmında şöyle bir uyarı belirecektir:

Şimdi burada yapmamız gereken, ekranda gördüğünüz j*******p@gmail.com (siz yaptığınızda farklı bir e-posta adresi görünecektir – görseldeki demo yazıdır.) hesabının ne olduğunu tahmin etmek. Eğer bu hesabı ilk açarken bir e-posta adresi yazdıysanız ve hatırlamıyorsanız veya unuttuysanız bu işlemi yaptıktan sonra göreceğiniz bir kısmı yıldızlı e-posta adresi işinize mutlaka yarayacaktır.