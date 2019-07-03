Instagram Hesabınız Hacklenirse Ne Yapmanız Gerekir?

Birçok kişinin kullandığı fotoğraf ve video paylaşma platformu olarak adlandırabileceğimiz Instagram, birçoğumuzun fazlasıyla zaman harcadığı bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Onlarca arkadaşlarımızla etkileşime geçtiğimiz ve mesajlaştığımız uygulamada birçok bilgimiz de yer alıyor. Hassas bilgi olarak isimlendirilen bu bilgilerin güvenliği fazlasıyla önemli ve biz de bu bilgileri korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki, bir gün hesabınızın başkasının eline geçtiğini fark ederseniz?

Hesabınızın Çalınıp Çalınmadığını Nasıl Anlarsınız?

Birisi Instagram hesabınızla ilişkili e-posta veya şifreyi değiştirmeye çalıştığında, Instagram sizi bilgilendirir. Ancak birisinin e-posta hesabınıza girmesi ve bilginiz olmadan kullanması mümkündür. Instagram, yalnızca hesabınıza farklı bir bölgeden veya ülkeden erişildiyse size bir e-posta gönderir.

Bu durumda, Instagram hesabınızın önceki etkinliklerini gözden geçirmelisiniz. Bilmediğiniz tüm değişiklikleri veya güncellemeleri bulmak için Hikayelerinize, gönderilerinize, yorumlarınıza ve mesajlarınıza göz atın. Takipçilerinizden biri sizi "hackleyemeye" çalıştıysa, bunu burdan anlamanız daha olasıdır.

Giriş etkinliği, gizlilik değişiklikleri ve ilgili e-posta adresleriyle ilgili bilgileri görüntülemek için Instagram'ın Hesap Verileri bölümünü de kullanabilirsiniz. Eğer hala hesabınıza giriş yapabiliyorsanız, uygulama haricindeki bir web tarayıcısından profilinize girip Gizlilik ve Güvenlik'e tıklamanız, ardından Hesap Verilerini Görüntüle'yi seçmeniz yeterli olacaktır.

Adım 1: Instagram Şifrenizi Değiştirin

Eğer sadece parolanız değiştirilmişse, hesabınızı geri almak için şifreyi sıfırlamanız yeterli olacaktır. Giriş yap ekranında "yardım al" kısmına tıklayıp gösterilen adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Adım 2: Şüpheli Uygulamalara Erişimi İptal Edin

Bazen kötü amaçlı bir uygulama, hesabınıza giriş yaparken sorun çıkartabilir. İnternet tarayıcısı üzerinden giriş yaptıktan sonra profilinize gidip ayarlar bölümüne tıklayın. Ardından "İzinli Uygulamalar"a basıp kötü olduğunu düşündüğünüz uygulamanın yetkisini kaldırın.

Adım 3: Hesabınızı Geri Yükleyin

Instagram hesabınız saldırıya uğradıysa ve saldırgan e-posta adresiniz ve telefon numaranız dahil tüm bilgileri değiştirdiyse, hesabın geri alınması çok daha zor olacaktır. Hatta öyle ki, geri yükleme işlemi bazen birkaç hafta bile sürebilir.

Instagram'dan bir bildirim e-postası aldığınız anda hızlı davranmanız gerekir. E-posta size şifrenizin veya e-posta adresinizin değiştirildiğini söyleyecektir. Parola değişikliğinin sizin tarafınızdan onaylanmamış olması durumunda, "Bu değişikliği geri al (veya şifrenizi sıfırlayın)" bağlantısını da bulacaksınız. Buna tıklayıp Instagram'a isteğinizi gönderin.

Bunu yaptıktan sonra Instagram'ın güvenlik ekibi, sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyen otomatik bir işlemle size geri dönecektir. Burada yapmanız gereken, size gelen kodu bir kağıda elinizle yazmak ve kendinizin de olduğu biçimde fotoğraflayarak göndermek. Ayrıca, hesaba kaydolmak için hangi cihazı kullandığınızı belirtmeniz de gerekiyor (bir iPhone, Android telefon, iPad vb.).

Bundan sonra iş sizin tarafınızdan tamamlanmış oluyor. Güvenlik ekibinin durum tespiti yapmasını bekledikten ve kimliğiniz doğrulandıktan sonra, hesabınızın gerçek sahibinin siz olduğunu ve bu şekilde geri yüklendiğini söyleyen bir e-posta alacaksınız.

Adım 4: Hesabınızın Bir Daha Hacklenmemesini Sağlayın

Burada söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok zira bunları zaten siz de biliyorsunuz. Daha iyi bir parola seçmek ve düzenli olarak parolanızı değiştirmek hesabınızın çalınması ihtimalini azaltacaktır. Bununla beraber kullanabileceğiniz ekstra bir önlem daha var: İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması. Instagram hesabınıza her giriş yaptığınızda, telefonunuza kısa mesaj olarak bir defalık bir güvenlik kodu gönderir. Hesabınıza yalnızca bu kodu girdikten sonra erişebilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirmek için Profil> Ayarlar> Güvenlik> İki Faktörlü Kimlik Doğrulama> Başlayın bölümüne gidin.

Instagram hesabınızın çalınması durumunda yapmanız gerekenleri listelemiş olsak da, umarız bunları hiç uygulamanız gerekmez : )