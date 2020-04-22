Instagram'da Sayfaların İsim Değiştirip Değiştirmediği Nasıl Bulunur? Instagram alışveriş sayfaları güvenilirliği, en çok sorulan soruların başında geliyor. Pek çok kullanıcı, alışveriş yapacakları hesapların güvenli olup olmadığını nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar.

Instagram alışveriş sayfaları güvenilirliği, en çok sorulan soruların başında geliyor. Pek çok kullanıcı, alışveriş yapacakları hesapların güvenli olup olmadığını nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Bunu öğrenmenin yollarından bir tanesi ise Instagram hesabı isim değiştirme geçmişi sekmesine göz atmak. Eğer bir hesap sürekli olarak ismini değiştirmişse ve farklı farklı alanlarda isimler kullanmışsa, sayfanın güvenli olmadığı fikrine ulaşabiliriz.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra sadece fotoğraf paylaşma uygulaması olmaktan çıkan ve tam bir sosyal medya platformuna dönüşen Instagram, birçok özelliği bünyesinde barındırıyordu. Hikayeler özelliği aldıktan sonra en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu haline gelen Instagram, alışveriş seçeneğini de kullanıcılarına sunmaya başlamıştı.

Özellikle küçük butiklerin ve sayıcıların aktif olarak kullandıkları Instagram, zaman zaman dolandırılma ya da kandırılma haberleri ile gündeme geliyordu. Instagram üzerindeki bazı butikler, gerçekten satış yaptıkları izlenimi uyandırıyorlar ve kullanıcıların paralarını alarak, ürünleri göndermiyorlardı. Bu sebeple pek çok kişi Instagram üzerinden alışveriş yaparken, birkez daha düşünüyorlardı.

Instagram alışveriş sayfaları güvenirliği için Instagram hesabı önceki kullanıcı adları sekmesini kullanın

Instagram sayfalarının güvenli olup olmadığını öğrenmek aslındah her zaman kolay ve tek yöntemi olan bir yol değildir. Çok takipçisi olan hesaplar bile bazen dolandırıcı çıkabilirken, tam tersine büyük şirketlerden daha düzenli iş yapıyor olabilirler. Bu sebeple bir sayfadan alışveriş yapmadan önce sayfayı şöyle bir araştırmak ve yorumlarına bakmak en iyi yöntem olacaktır. Bugün size önereceğimiz yöntem ise size küçük bir ipucu verebilir. Herhangi bir Instagram sayfasının ismini değiştirip değiştirmediğini kolayca görmem mümkün: Bunun için sayfaya gidin ve ekranınızın sağ üstünde yer alan üç nokta işaretine tıklayın. Ardından Bu hesap hakkında seçeneğine gidin. Bu sekmeye tıkladığınızda karşınıza çıkan başlıklardan Önceki Kullanıcı Adları bölümünde ise sayfaya dair bilgileri görebilirsiniz.

Hiç alışveriş yapmadım instagramdan ama yapacak kişiler bu ayrıntılara bakarsa faydalı olur. pic.twitter.com/wsqQ8ftOMQ

— Arb. Av. Saul Goodman (@avukaatbeyy) April 21, 2020

Instagram Önceki Kullanıcı Adları sekmesi ne işe yarıyor?

Instagram sayfalarının isim değiştirip değiştirmedikleri, Instagram önceki kullanıcı adları sekmesinde veriliyor. Eğer bir sayfa el değiştirdiyse ya da ismini değiştirme kararı aldıysa, bunu sıralı şekilde görebilirsiniz.

Ayrıca yine aynı sayfada sayfanın ne zaman açıldığı ve isim değişikliklerinin hangi tarihlerde yapıldığı bilgisine de ulaşabiliyorsunuz.