Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar
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Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar

17.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:52

Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yapılan bir ayarla birlikte profillerinin şikayet etme özelliğinin ortadan kaldırıldığını keşfetti. Buldukları sorunların kötü amaçlı kullanabileceğini düşünerek Instagram'a bildiren gençler, iyi bir miktarda para ödülü bekliyor.

Yazılımla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç (17), sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'da vakit geçirirken bir güvenlik sorunu olduğunu keşfetti. Arda Kılıç, ayarlar bölümünde işlem yaparken şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark ederek arkadaşı Mert Ergün'e (17) de konudan bahsetti.

İYİ BİR ÖDÜL MİKTARI EKLİYORLAR

Mert Ergün de aynı işlemi yaptığında hesabının başkası tarafından şikayet edilemediğini gördü. Bunun üzerine aradan geçen birkaç hafta sonra Mert Ergün, aynı işlemin tersini deneyerek farklı bir sorunla karşılaştı. Ergün, Instagram profilinin başka bir hesap tarafından görüntülenemediğini; ancak kendisinin gönderi beğenme ve yorum yapma gibi özellikleri kullanabildiğini gördü. Daha önce de Instagram'ın açığını bulan ve 750 dolar ücret teklif edilen gençler, bu güvenlik sorununu da Instagram'a bildirdiklerini belirterek iyi bir ödül miktarı bekliyor.

Instagram'da önemli bir açığı keşfeden gençler ciddi bir para ödülü bekliyor

"KÖTÜ AMAÇLA KULLANMAK İSTEYENLER OLABİLİR"

Bulduğu ilk güvenlik sorunundan bahseden Arda Kılıç, "Instagram'da bizim işletme hesabımız var. Oradan ayar yaparken bir güvenlik sorununu tespit ettik. Bu sorunun sebebiyle birinin profilini şikayet edemiyorduk. Profiline girip şikayet etme butonuna bastığımızda hemen seçenekler kapanıyordu. Bunu kötü amaçla kullanmak isteyenler olabilir. Başkalarını taklit etmelerine rağmen o hesaplarının şikayet edilemeyeceğin dolayı kapanmamasını sağlayabilirler. Birinin fotoğrafını alıp kendi hesabınızdan paylaşsanız dahi o kişi sizi Instagram içerisinde şikayet edemiyor" dedi.

Instagram'da önemli bir açığı keşfeden gençler ciddi bir para ödülü bekliyor

HESABINI BAŞKASI GÖREMİYOR; ANCAK KENDİSİ HESABINI KULLANABİLİYOR

Arkadaşı Arda Kılıç'ın bulduğu ilk güvenlik sorununun ardından Mert Ergün, bulduğu ikinci sorunu şöyle anlattı: "Arda ile bulduğumuz ilk güvenlik sorunundan sonra aynı işlemleri tekrar yapmayı denedim. Bu işlemlerin tam tersini denediğimde bu sefer farklı bir güvenlik sorunu ortaya çıktığını keşfettim. Biri Instagram profilime girmeye çalıştığında fotoğraflarımın, takip ve takipçi sayılarımın sıfırlandığı görülüyor. Hesap Instagram tarafından kapatılmış gibi görünse de ben hala hesabımda işlem yapabiliyordum. Birilerini takip edebiliyor, gönderileri beğenebiliyor ve yorum yazabiliyordum. Ancak yaptığım beğeniler ve yorumlar insanların bildirim paneline düşmüyor. Hesabımı şikayet edemiyorlar."

Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
RÜSTEM: hee instagram da sizi bekliyordu, koşun boş beyinliler
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BIRAKIN BU BOŞ İŞLERİ: SANAL ALEMİN SANAL ÇOCUKLARI, BIRAKIN İŞİNİZE BAKIN GENÇLER. BİZİ OYALAYAN BU SANAL DÜNYAYA KAPTIRMAYIN KENDİNİZİ. BİRAZ GERÇEK DÜNYA İLE İLGİLENİN. TÜM ZAMANINIZI TABLET TELEFON BAŞINDA GEÇİRİNCE SİZE PARA VERMEZLER.
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FSA: aman ne önemli bir açık. bütün gün intgram datakılmaktan kafayyı yemişler.
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