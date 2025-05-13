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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ || 13 Mayıs 2025 Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? (SON DAKİKA)

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ || 13 Mayıs 2025 Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? (SON DAKİKA)
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13 Mayıs 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, uygulamanın neden açılmadığını araştırmaya başladı. Peki, Instagram'a ne oldu, çöktü mü? 13 Mayıs 2025 Salı günü Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? İşte, detaylar…

13 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla birçok Instagram kullanıcısı, uygulamaya erişim sağlayamadıklarını belirterek sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Uygulamanın aniden açılmaması ve içeriklerin yüklenmemesi, platformda teknik bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt ararken, yaşanan erişim probleminin nedeni merak konusu oldu. Peki, 13 Mayıs 2025 tarihinde Instagram neden açılmıyor, sorun ne zaman giderilecek? İşte yaşanan son gelişmeler ve detaylar…

INSTAGRAM SORUNU NE, NEDEN GİRİLMİYOR?

Sosyal medya platformu Instagram, 13 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.53 itibarıyla erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Türkiye genelinde ve birçok ülkede binlerce kullanıcı, Instagram'a giriş yapamama, ana sayfanın yenilenmemesi, hikâyelerin görüntülenmemesi ve mesajlara ulaşılamama gibi problemler yaşadıklarını bildirdi.

Özellikle Downdetector gibi arıza izleme sitelerine gelen raporlarda kısa sürede ciddi artış görüldü. Kullanıcılar Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşıyor, bazıları ise hiç erişim sağlayamıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ || 13 Mayıs 2025 Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? (SON DAKİKA)INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Şu ana kadar Meta (Instagram'ın çatı şirketi) tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Sorunun küresel çapta mı yoksa bölgesel bir kesintiden mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu tür problemlerinin genellikle sunucu kaynaklı geçici kesintiler olabileceğine dikkat çekiyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ || 13 Mayıs 2025 Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? (SON DAKİKA)INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ || 13 Mayıs 2025 Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? (SON DAKİKA)Instagram son 24 saat kesintileri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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