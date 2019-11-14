İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi

14.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:55

Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

TEKME VURDUKTAN SONRA ÖĞRENCİYE KAFA ATTI

Bir öğretmenin "Kalkıyor musun içeri?" diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.

KARGA TULUMBA KALDIRARAK PENCEREDEN İÇERİ ALDILAR

Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.

Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.

"ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden "Kayseri'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan haber hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri'de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez.

Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere "Rabbimizin emanetidir" bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz.

Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: İHA