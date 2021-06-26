İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
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İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yasadışı yollarla ülkemize gelen ve insan kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılma vaadiyle İstanbul'dan Eskişehir'e getirilerek bırakılan Afganistan uyruklu 34 göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasadışı yollarla ülkemize gelen ve insan kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılma vaadiyle İstanbul'dan Eskişehir'e getirilerek bırakılan Afganistan uyruklu 34 göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, İnönü'ye bağlı Dutluca mahallesi eski Magnesit Taşocağı mevkiinde, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın çanta ve valizleriyle beklediklerine dair ihbar aldı. İhbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar ile ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma neticesinde; Dutluca mahallesi eski Magnesit Taşocağı mevkiinde ağaçların arasına saklanmış vaziyette 6'sı kadın, 12'si çocuk ve 16'sı erkek olmak üzere toplam 34 Afganistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, ülkemize kaçak yollardan giren 34 Afganistan uyruklu şahsın insan kaçakçıları tarafından yurtdışına çıkarılma vaadiyle kandırılarak İstanbul'dan Eskişehir'e getirilip bırakıldıkları tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlere "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yetişkin göçmenlere kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere toplam 104 bin 412 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Eskişehir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
İnsan kaçakçılarının kandırdığı 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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