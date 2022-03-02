İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın salona gelişi

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TİHEK tarafından Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu'nda konuştu. (3)