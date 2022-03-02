İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay - Haberler

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İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay

AA, Alican Ocak - Güncel
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın salona gelişi Katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TİHEK tarafından Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın salona gelişi

Katılımcılar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TİHEK tarafından Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu'nda konuştu. (3)

İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay

İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay

İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu - Detay

AA / Alican Ocak - Güncel

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Adalet, İnfaz, Güncel, Haberler

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