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İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Spor

- İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor Urfalı Maradona'dan kova sektirme şovu Şanlıurfa'da inşaat işçisi, "Urfalı Maradona" lakaplı Ali Turgut'un, boş boya kovalarını top gibi sektirdiği videolar izlenme rekorları kırıyor.

- İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor
Urfalı Maradona'dan kova sektirme şovu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaat işçisi, "Urfalı Maradona" lakaplı Ali Turgut'un, boş boya kovalarını top gibi sektirdiği videolar izlenme rekorları kırıyor.
Şanlıurfa'da yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Ali Turgut, boş boya kovalarını futbol topu gibi sektiriyor. Başarılı performansı ile arkadaşları tarafından "Urfalı Maradona" lakabı takılan Turgut'un, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Turgut, futbolu sevdiğini ve kovalarla futbola olan sevgisini inşaatta sürdürdüğünü söyledi.
"Hep futbolcu olmak istedim"
Küçüklüğünden beri futbola merakı olduğunu belirten Ali Turgut, "Bir türlü olmadı. Hep inşaatlarda mecburiyetten dolayı çalıştım. Boya, alçı ustasıyım. Arkadaşlarım futbolumu beğeniyorlardı. Bir kulübe falan git diyorlardı. Maddi durumum olmadığı için çalışmak zorundaydım. Ben de öyle kendi kendime inşaatta ne yapabilirim diye düşündüm. Futbol topu getirip, futbola olan özlemimi gidersem patron kızabilir düşüncesine kapıldım. Onun için ben de en iyisi kovalarla oynayayım dedim. Küçüklüğümden beri yaptığım için alıştım. Şimdilerde arkadaşlar 'Urfalı Maradona' lakabını taktılar. Bu da benim hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Spor Haberleri
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Haber: İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor - Haberler Spor
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