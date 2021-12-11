İnönü Üniversitesinde "İnsan Haklarına Yeni Yaklaşımlar" Konuşuldu

Vali Vekili Mustafa Şahin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73. yıldönümü dolayısıyla İnönü Üniversitesinde düzenlenen "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" Konferansına katıldı.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta "İnsan Haklarına Yeni Yaklaşımlar" ana başlığıyla modern Türkiye'de İnsan Hakları gelişimi ve modernizasyonu konuşuldu.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda yapılan programa Vali Vekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çolak, akademik kadro ve öğrenciler katıldı.

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