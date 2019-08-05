İngiltere'den Türkiye'ye Mimari ve Dekorasyon Serüveni

Mimari ve dekorasyon çağa ayak uydurarak durmadan gelişiyor ve değişiyor.

Tasarım sürecinde kullanılan ileri teknoloji programları, İngiltere ile Türkiye arasındaki mimari farklılıklar ve en yeni dekorasyon trendlerini MAG Dekorasyon sayısında anlatan Ufuk Bahar "İngiltere ve Türkiye bazında konut iç mekân dekorasyonları ele alındığında ise alanların fonksiyonlarının ve kullanım biçimlerinin iç dekorasyonda farklılıklar yarattığını söylemek mümkündür. Kültür ve yaşam biçiminin yanı sıra, bölgesel ve iklimsel özelliklerin yarattığı farklılıklar da mimariyi etkiler. Kullanılacak malzeme ve stil üzerine düşünülürken bunlar göz önünde bulundurulur" ifadelerini kullandı.

Dekorasyon planlamasında yapılan en büyük yanlışları da söyleyen Bahar "Daha önce de belirttiğim gibi mekânı ve mekânın potansiyelini iyi anlamadan yapılan tasarımlar bize başarısız iç mekânlar getirecektir. Müşterinin öncelikleri mekân analiziyle ve yaratılan çözümlerle birleşmediğinde de ortaya başarısız çalışmalar çıkabilir" dedi.

Kaynak: Bültenler