İngiltere'de seyahat kısıtlamaları gevşetildi, tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı - Haberler
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İngiltere'de seyahat kısıtlamaları gevşetildi, tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İngiltere'de seyahat kısıtlamaları gevşetildi, tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı

İngiltere'de seyahat şirketleri, hükümetin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından tatil rezervasyonlarının yüzde 200 arttığını kaydetti.

İngiltere'de seyahat şirketleri, hükümetin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından tatil rezervasyonlarının yüzde 200 arttığını kaydetti.

İngiltere'de seyahat şirketleri, hükümetin seyahat kurallarını gevşettiğini duyurmasının ardından tatil rezervasyonlarında büyük bir artış kaydedildiğini açıkladı. İngiltere'nin önde gelen seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook, tatil rezervasyonlarının Ağustos ayına göre yüzde 200 arttığını belirtti. Thomas Cook'un Ceo'su Alan French, seyahat kurallarındaki gevşetilmenin ardından yapılan rezervasyonların bu hafta sonu daha da artmasını beklediğini söyledi. French, "Bugünkü rezervasyonlarımıza dayanarak, insanlar sunulan harika fırsatlardan, daha kolay test kurallarından ve uluslararası seyahatler için basitleştirilmiş sistemden yararlanmak için daha fazla rezervasyon yapacaklar" dedi. French, bu hafta sonu rezervasyonlarda yılın rekorunun gerçekleşmesini beklediğini ifade etti. Yurtdışı tatil rezervasyonlarındaki başka bir sıçrama ise Skyscanner adlı çevrimiçi seyahat şirketinde kaydedildi. Firma, Ulaştırma Bakanlığının Cuma günü seyahat kurallarındaki değişiklikleri açıklamasının ardından, yarım saat içinde bilet satışlarında yüzde 133'lük bir artış elde ettiğini belirtti.

İngiltere Havalimanı İşletmecileri Derneği CEO'su Karen Dee, İngiltere'deki havacılık endüstrisinin birçok Avrupa ülkesindeki muadilleriyle aynı hızda toparlanmadığını söyleyerek bakanlara kuralları daha fazla gevşetmeye yönelik çağrıda bulundu. Dee, İngiltere havalimanlarının 2021'de normal bir yıla kıyasla yolcu sayısının sadece yüzde 20 olduğunu ancak Avrupa ülkelerinde ise bu oranın en az yüzde 50 olduğunu söyledi. Dee ayrıca, "Bunların hepsi test sistemimizdeki yönelik karmaşıklıklarla ilgili" dedi.

Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı

İngiltere ulaştırma bakanı Grant Shapps dün yaptığı açıklamada, Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkenin kırmızı seyahat listesinden çıkarıldığını ve kırmızı liste haricinde trafik ışığı sistemi olarak adlandırılan seyahat kısıtlamalarının sona ereceğini duyurmuştu. 22 Eylül'den itibaren geçerli olacak değişikliğe ek olarak, Ekim ayından itibaren uluslararası seyahatlerde iki doz aşılanmış kişilerin İngiltere'ye gelirken PCR testi yaptırma zorunluluğunun da sona ereceği belirtilmişti.

(Aylin Albayrak/İHA)

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