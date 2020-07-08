İngiltere'de ekonominin canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yeni paket İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak parlamentoda yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı. Sunak, hükümetin salgın nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı desteğinin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Destek programını Ekim ayının ötesine uzatma çağrılarını reddeden Sunak, "İnsanlar ne kadar uzun süre çalışmazlarsa, yeteneklerinin kaybolma olasılığı o kadar yüksek olur" dedi. Sunak, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca biner sterlin ek destek verileceğini de duyurdu.

Bakan Sunak, İstihdam Koruma Bonusu adı verilen söz konusu programın toplam maliyetinin yaklaşık 9.4 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiğini aktardı. Sunak uzun vadeli işsizlik riski altında olan, 16 ila 24 yaşları arasındaki gençlere istihdam sağlanması amacıyla yaklaşık 2 milyar sterlinlik de kaynak ayrıldığını belirtti. Sunak, "İnsanların şunu bilmesi gerekiyor. Önümüzde zorluklar olsa da kimse umutsuz bırakılmayacak" şeklinde konuştu.

Dışarıda yemek yiyenlere yüzde 50 indirim yapılacak

Gelecek Çarşamba gününden itibaren yemek, konaklama ve turistik yerlerde KDV'yi yüzde 20'den yüzde 5'e indireceğini belirten Sunak, ayrıca Ağustos ayında dışarıda yemek yiyen kişilere yüzde 50 indirim planını açıkladı. Sunak yaptığı açıklamada, program kapsamında pazartesi, salı ve çarşamba günleri restoranlarda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet desteğinden faydalanabileceğini ve bu sayının devlet tarafından programa katılan restoranlara ödeneceğini dile getirdi.

Konutların enerji yalıtımında kullanılmak üzere hane başına 5 bin ila 10 bin sterlin arasında hibe verileceğini de aktaran Sunak, bu sayının toplamda 2 milyar sterlin seviyesinde olacağını ifade etti.

Ekonominin yeniden canlanabilmesi için insanların işlerine dönmesinin teşvik edildiği İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9.3 milyon kişinin maaşlarının yüzde 80'i Mart ayından bu yana İngiliz hükümeti tarafından ödeniyor. Hükümetin ücretli izin programından yararlananlar 2 bin 500 sterline kadar maaş desteği alabiliyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA