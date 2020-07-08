'
İngiltere'de ekonominin canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yeni paket
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de ekonominin canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yeni paket

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı.

İngiltere'de ekonominin canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yeni paket
08.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:10

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak parlamentoda yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla 30 milyar sterlinlik yatırım planını açıkladı. Sunak, hükümetin salgın nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı desteğinin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Destek programını Ekim ayının ötesine uzatma çağrılarını reddeden Sunak, "İnsanlar ne kadar uzun süre çalışmazlarsa, yeteneklerinin kaybolma olasılığı o kadar yüksek olur" dedi. Sunak, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca biner sterlin ek destek verileceğini de duyurdu.

Bakan Sunak, İstihdam Koruma Bonusu adı verilen söz konusu programın toplam maliyetinin yaklaşık 9.4 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiğini aktardı. Sunak uzun vadeli işsizlik riski altında olan, 16 ila 24 yaşları arasındaki gençlere istihdam sağlanması amacıyla yaklaşık 2 milyar sterlinlik de kaynak ayrıldığını belirtti. Sunak, "İnsanların şunu bilmesi gerekiyor. Önümüzde zorluklar olsa da kimse umutsuz bırakılmayacak" şeklinde konuştu.

Dışarıda yemek yiyenlere yüzde 50 indirim yapılacak

Gelecek Çarşamba gününden itibaren yemek, konaklama ve turistik yerlerde KDV'yi yüzde 20'den yüzde 5'e indireceğini belirten Sunak, ayrıca Ağustos ayında dışarıda yemek yiyen kişilere yüzde 50 indirim planını açıkladı. Sunak yaptığı açıklamada, program kapsamında pazartesi, salı ve çarşamba günleri restoranlarda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet desteğinden faydalanabileceğini ve bu sayının devlet tarafından programa katılan restoranlara ödeneceğini dile getirdi.

Konutların enerji yalıtımında kullanılmak üzere hane başına 5 bin ila 10 bin sterlin arasında hibe verileceğini de aktaran Sunak, bu sayının toplamda 2 milyar sterlin seviyesinde olacağını ifade etti.

Ekonominin yeniden canlanabilmesi için insanların işlerine dönmesinin teşvik edildiği İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9.3 milyon kişinin maaşlarının yüzde 80'i Mart ayından bu yana İngiliz hükümeti tarafından ödeniyor. Hükümetin ücretli izin programından yararlananlar 2 bin 500 sterline kadar maaş desteği alabiliyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Kemal Sunal İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: İngiltere'de ekonominin canlandırılması için 30 milyar sterlinlik yeni paket - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 00:10:31. #1.15#
title