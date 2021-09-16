İngiltere'de Covid aşısı sonrası regl şikayetleri ile ilgili, güven artırıcı araştırma yapılması çağrısı - Haberler
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BBC

İngiltere'de Covid aşısı sonrası regl şikayetleri ile ilgili, güven artırıcı araştırma yapılması çağrısı

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere'de Covid aşısı sonrası regl şikayetleri ile ilgili, güven artırıcı araştırma yapılması çağrısı

İngiltere'de Covid aşısı sonrası, regl düzeni değişimi veya daha ağır geçmesi gibi şikayetler konusunda kadınlara güvence verecek bir araştırma yapılması gerektiği dile getirildi.

İngiltere'de Covid aşısı sonrası, regl düzeni değişimi veya daha ağır geçmesi gibi şikayetler konusunda kadınlara güvence verecek bir araştırma yapılması gerektiği dile getirildi.

Londra'daki Imperial College'da üreme bağışıklığı uzmanı olan Dr. Victoria Male, tıp dergisi BMJ'ye yazdığı makalede, yaşanan durumdan aşının değil vücudun buna tepkisinin sorumlu olabileceğini değerlendirdi.

Aşının doğurganlık ya da hamilelik üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmuyor.

Ancak regl şikayeti yaşayan 30 binden fazla kadın konu ile ilgili düzenleyici sağlık kurumuna başvurdu.

Yapılan başvurularda dile getirilen şikayetler arasında, ağır geçen regl ağrıları, regl zamanının düzensizleşmesi ve aşı sonrası beklenmedik kanama gösterildi.

İngiltere'de ilaç ve tıbbi cihazları düzenleyen ve denetleyen kurum, değerlendirilen raporlar sonrası, Covid aşıları ile semptomlar arasında ilişki kurulamadığını açıkladı.

Regl düzensizliklerinin çok yaygın olduğu ve çok farklı sebebi olabileceği ifade edilerek, etkilenen kadın sayısının da az olduğu ifade edildi.

Ancak tıp dergisi BMJ'ye bir görüş yazısı kaleme alan bağışıklık uzmanı olan Doktor Victoria Male, regl problemleri ile ilgili güçlü bir araştırmanın yapılması gerektiğini kaydetti.

Male, bu araştırmanın, dolaşımdaki yanlış bilgilere karşı da yapılması gerektiğini savundu:

"Genç kadınlar arasındaki aşıya karşı olan tereddüt, genellikle ileriki yaşlarda hamile kalamayacakları yönüneki yanlış iddia üzerinden oluşuyor. Regl şikayetleri ile ilgili titiz bir araştırma yapılmaması da bu korkuları besleyecektir."

Üreme bağışıklığı uzmanı olan Male, düzenleri konusunda hassas olan kadınlara, açık ve güvenilir bilgi verilmesinin önemli olduğunun da altını çiziyor.

Bilim insanları, regl düzeninin aşı ile nasıl etkilendiğini henüz bilmiyor. Bunun sebebinin bağışıklık sisteminin aşı ile harekete geçmesi olabileceği gibi, rahim çevresindeki bağışıklık hücrelerinin de durumla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Ancak bilim insanları, aşının hamilelik üzerinde bir etkisi olmayacağı üzerinde anlaşıyor.

Yapılan testler, doğal ya da tedavi yoluyla hamile kalma şansı üzerinde aşının rol oynamadığını ortaya koydu. Aynı şekilde, erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda da sperm kalitesi üzerinde bir etkiye rastlanmadı.

Uzmanlar, yaşanan regl şikayetlerinin genel olarak bir ya da iki ayda düzeldiğini gözlemlediklerini söylüyor.

BBC
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