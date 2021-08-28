İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi
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İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Afgan halkıyla dayanışma gösterisinde Batılı ülkelere daha fazla Afganistanlının tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Afgan halkıyla dayanışma gösterisinde Batılı ülkelere daha fazla Afganistanlının tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. Ellerinde Afganistan bayrakları taşıyan göstericiler, "Afgan halkını unutma", "31 Ağustos Afganistan'ın sonu olmaz" ve "Özgür Afganistan" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi
İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi
İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi
İngiltere'de Afgan halkıyla dayanışma gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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