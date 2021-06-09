İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar

İngilizce sayı kelimeleri, sayıları ve bunlardan türetilen çeşitli kelimeleri ve diğer dillerden ödünç alınan çok sayıda kelimeyi içerir. İşte İngilizce sayılar ve İngilizce 1'den 100'e kadar sayıların yazılışı, okunuşu

İNGİLİZCE SAYILAR: 1'DEN 100'E KADAR RAKAMLAR Bu grafiği mobilde (ve gerekirse masaüstünde) yana kaydırabilirsiniz. Bu olacak yazdırmak bir A4 kağıdına veya PDF olarak. 1-100 İngilizce sayılar 1

bir 2

iki 3

üç 4

dört 5

beş 6

altı 7

yedi 8

sekiz 9

dokuz 10

on 11

on bir 12

on iki 13

on üç 14

on dört 15

onbeş 16

on altı 17

on yedi 18

on sekiz 19

on dokuz 20

yirmi 21

yirmi

bir 22

yirmi

iki 23

yirmi

üç 24

yirmi

dört 25

yirmi

beş 26

yirmi

altı 27

yirmi

yedi 28

yirmi

sekiz 29

yirmi

dokuz 30

otuz 31

otuz

bir 32

otuz

iki 33

otuz

üç 34

otuz

dört 35

otuz

beş 36

otuz

altı 37

otuz

yedi 38

otuz

sekiz 39

otuz

dokuz 40

kırk 41

kırk

bir 42

kırk

iki 43

kırk

üç 44

kırk

dört 45

kırk

beş 46

kırk

altı 47

kırk

yedi 48

kırk

sekiz 49

kırk

dokuz 50

elli 51

elli

bir 52

elli

iki 53

elli

üç 54

elli

dört 55

elli

beş 56

elli

altı 57

elli

yedi 58

elli

sekiz 59

elli

dokuz 60

altmış 61

altmış

bir 62

altmış

iki 63

altmış

üç 64

altmış

dört 65

altmış

beş 66

altmış

altı 67

altmış

yedi 68

altmış

sekiz 69

altmış

dokuz 70

yetmiş 71

yetmiş

bir 72

yetmiş

iki 73

yetmiş

üç 74

yetmiş

dört 75

yetmiş

beş 76

yetmiş

altı 77

yetmiş

yedi 78

yetmiş

sekiz 79

yetmiş

dokuz 80

seksen 81

seksen

bir 82

seksen

iki 83

seksen

üç 84

seksen

dört 85

eighty-

five 86

eighty-

six 87

eighty-

seven 88

eighty-

eight 89

eighty-

nine 90

ninety 91

ninety-

one 92

ninety-

two 93

ninety-

three 94

ninety-

four 95

ninety-

five 96

ninety-

six 97

ninety-

seven 98

ninety-

eight 99

ninety-

nine 100

one hundred Examples There are twenty-five people in the room.

people in the room. He was the fourteenth person to win the award.

person to win the award. Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.

people were left homeless after the earthquake. I must have asked you twenty times to be quiet.

times to be quiet. He went to Israel for the third time this year. KESİRLERİ OKUMA Yazılışı Okunuşu 0.5 point five 0.25 point two five 0.73 point seven three 0.05 point zero five 0.6529 point six five two nine 2.95 two point nine five