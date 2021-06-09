İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar

İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar
Haberler.com - Haberler | Gündem

İngilizce sayı kelimeleri, sayıları ve bunlardan türetilen çeşitli kelimeleri ve diğer dillerden ödünç alınan çok sayıda kelimeyi içerir. İşte İngilizce sayılar ve İngilizce 1'den 100'e kadar sayıların yazılışı, okunuşu

İNGİLİZCE SAYILAR: 1'DEN 100'E KADAR RAKAMLAR

Bu grafiği mobilde (ve gerekirse masaüstünde) yana kaydırabilirsiniz. Bu olacak yazdırmak bir A4 kağıdına veya PDF olarak. 1-100 İngilizce sayılar

1
bir		2
iki		3
üç		4
dört		5
beş		6
altı		7
yedi		8
sekiz		9
dokuz		10
on
11
on bir		12
on iki		13
on üç		14
on dört		15
onbeş		16
on altı		17
on yedi		18
on sekiz		19
on dokuz		20
yirmi
21
yirmi
bir		22
yirmi
iki		23
yirmi
üç		24
yirmi
dört		25
yirmi
beş		26
yirmi
altı		27
yirmi
yedi		28
yirmi
sekiz		29
yirmi
dokuz		30
otuz
31
otuz
bir		32
otuz
iki		33
otuz
üç		34
otuz
dört		35
otuz
beş		36
otuz
altı		37
otuz
yedi		38
otuz
sekiz		39
otuz
dokuz		40
kırk
41
kırk
bir		42
kırk
iki		43
kırk
üç		44
kırk
dört		45
kırk
beş		46
kırk
altı		47
kırk
yedi		48
kırk
sekiz		49
kırk
dokuz		50
elli
51
elli
bir		52
elli
iki		53
elli
üç		54
elli
dört		55
elli
beş		56
elli
altı		57
elli
yedi		58
elli
sekiz		59
elli
dokuz		60
altmış
61
altmış
bir		62
altmış
iki		63
altmış
üç		64
altmış
dört		65
altmış
beş		66
altmış
altı		67
altmış
yedi		68
altmış
sekiz		69
altmış
dokuz		70
yetmiş
71
yetmiş
bir		72
yetmiş
iki		73
yetmiş
üç		74
yetmiş
dört		75
yetmiş
beş		76
yetmiş
altı		77
yetmiş
yedi		78
yetmiş
sekiz		79
yetmiş
dokuz		80
seksen
81
seksen
bir		82
seksen
iki		83
seksen
üç		84
seksen
dört		85
eighty-
five		86
eighty-
six		87
eighty-
seven		88
eighty-
eight		89
eighty-
nine		90
ninety
91
ninety-
one		92
ninety-
two		93
ninety-
three		94
ninety-
four		95
ninety-
five		96
ninety-
six		97
ninety-
seven		98
ninety-
eight		99
ninety-
nine		100
one hundred

Examples

  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

KESİRLERİ OKUMA

YazılışıOkunuşu
0.5point five
0.25point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:52:57. #1.14#

title