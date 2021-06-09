İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayılar
İngilizce sayı kelimeleri, sayıları ve bunlardan türetilen çeşitli kelimeleri ve diğer dillerden ödünç alınan çok sayıda kelimeyi içerir. İşte İngilizce sayılar ve İngilizce 1'den 100'e kadar sayıların yazılışı, okunuşu
İNGİLİZCE SAYILAR: 1'DEN 100'E KADAR RAKAMLAR
Bu grafiği mobilde (ve gerekirse masaüstünde) yana kaydırabilirsiniz. Bu olacak yazdırmak bir A4 kağıdına veya PDF olarak. 1-100 İngilizce sayılar
|1
bir
|2
iki
|3
üç
|4
dört
|5
beş
|6
altı
|7
yedi
|8
sekiz
|9
dokuz
|10
on
|11
on bir
|12
on iki
|13
on üç
|14
on dört
|15
onbeş
|16
on altı
|17
on yedi
|18
on sekiz
|19
on dokuz
|20
yirmi
|21
yirmi
bir
|22
yirmi
iki
|23
yirmi
üç
|24
yirmi
dört
|25
yirmi
beş
|26
yirmi
altı
|27
yirmi
yedi
|28
yirmi
sekiz
|29
yirmi
dokuz
|30
otuz
|31
otuz
bir
|32
otuz
iki
|33
otuz
üç
|34
otuz
dört
|35
otuz
beş
|36
otuz
altı
|37
otuz
yedi
|38
otuz
sekiz
|39
otuz
dokuz
|40
kırk
|41
kırk
bir
|42
kırk
iki
|43
kırk
üç
|44
kırk
dört
|45
kırk
beş
|46
kırk
altı
|47
kırk
yedi
|48
kırk
sekiz
|49
kırk
dokuz
|50
elli
|51
elli
bir
|52
elli
iki
|53
elli
üç
|54
elli
dört
|55
elli
beş
|56
elli
altı
|57
elli
yedi
|58
elli
sekiz
|59
elli
dokuz
|60
altmış
|61
altmış
bir
|62
altmış
iki
|63
altmış
üç
|64
altmış
dört
|65
altmış
beş
|66
altmış
altı
|67
altmış
yedi
|68
altmış
sekiz
|69
altmış
dokuz
|70
yetmiş
|71
yetmiş
bir
|72
yetmiş
iki
|73
yetmiş
üç
|74
yetmiş
dört
|75
yetmiş
beş
|76
yetmiş
altı
|77
yetmiş
yedi
|78
yetmiş
sekiz
|79
yetmiş
dokuz
|80
seksen
|81
seksen
bir
|82
seksen
iki
|83
seksen
üç
|84
seksen
dört
|85
eighty-
five
|86
eighty-
six
|87
eighty-
seven
|88
eighty-
eight
|89
eighty-
nine
|90
ninety
|91
ninety-
one
|92
ninety-
two
|93
ninety-
three
|94
ninety-
four
|95
ninety-
five
|96
ninety-
six
|97
ninety-
seven
|98
ninety-
eight
|99
ninety-
nine
|100
one hundred
Examples
- There are twenty-five people in the room.
- He was the fourteenth person to win the award.
- Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
- I must have asked you twenty times to be quiet.
- He went to Israel for the third time this year.
KESİRLERİ OKUMA
|Yazılışı
|Okunuşu
|0.5
|point five
|0.25
|point two five
0.73
|point seven three
0.05
|point zero five
0.6529
|point six five two nine
2.95
|two point nine five
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