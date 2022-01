İngilizce kısa sözler, ingilizce anlamlı kısa sözler, ingilizce sözler kısa, ingilizce güzel kısa sözler, ingilizce sözler kısa cool nelerdir?

Bizler de ingilizcenin etkilediği ve kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yeni nesiller kendi dilini bırakıp yabancı dili kullanarak daha cool hissetmektedir. Büyük bir yanılgının içerisinde olduklarını çok geçmeden fark ederler umarım. Bİz de bu yazımızda yeni neslin internette en çok aramış olduğu ingilizce kısa sözler, ingilizce anlamlı kısa sözler, ingilizce sözler kısa gibi arama başlıklarına cevap verdik. İşte detaylar.

İNGİLİZCE KISA SÖZLER

Every love story is beautiful, but ours is my favourite.

Her aşk hikayesi güzel, ama bizimki en favorim.

Don't criticize what you can't understand.

Anlamadığın şeyi eleştirme.

I wash quiet, but I was not blind.

Sessizdim ama kör değildim.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.

Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan

Stop talking about darkness and light a candle.

Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.

Do it today, or regret it tomorrow.

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

Do it with passion or not at all.

Tutku ile yap ya da hiç yapma.

İNGİLİZCE ANLAMLI KISA SÖZLER

Love is a feeling not a decision.

Aşk, bir karar değil, hissetmektir

Die with memories not dreams.

Anılarla öl, hayallerle değil.

Do you belive in love at first site, or should l walk by again?

İlk görüşte aşka inanır mısın yoksa tekrar mı geçeyim?

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

In a lie world your my real one

Yalan dünyadaki gerçek hayalimsin.

If you fell down yesterday, stand up today.

Dün düştüysen bugün ayağa kalk.

No one has ever become poor by giving.

Hiç kimse vererek fakirleşmemiştir.

I don't lose people, People lose me.

Ben insanları kaybetmem, onlar beni kaybederler.

İNGİLİZCE SÖZLER KISA COOL

I wish people had trailers.

Keşke insanların fragmanları olsaydı.

Love is a sweet melody sung by two.

Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.

Time never comes again.

Zaman asla geri gelmez.

I have nothing to lose,but something to gain.

Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak birşey var.

A friend walks in when everyone else walks out.

Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

The longer the explanation, the bigger the lie.

Açıklama ne kadar uzun olursa, yalan da o kadar büyük olur.

My motto is: feel the fear and do it anyway.

Sloganım: Korkuyu hisset ama yine de yap.

KISA İNGİLİZCE SÖZLER

Hate is heavy, let it go.

Nefret ağırdır, bırak gitsin.

Before youjudge me, Make sure that you're perfect.

Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin ol.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

I'm not lazy, I'm just on energy saving mode.

Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

People are lonely because they build walls instead of bridges.

İnsanlar yalnızlar çünkü köprüler yerine duvarlar inşa ediyorlar.

Storms don't last forever.

Fırtınalar sonsuza dek sürmez.

Beauty will save the world.

Dünyayı güzellik kurtaracak.

If opportunity doesn't knock, buiId a door.

İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.

My life is in under construction.

Hayatım, yapım aşamasında.

