İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak
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İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak

14.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:12

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump, resmi sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak.

İskoçya yerel basını da Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.

"BÖLGEDE YAPILAN GÖZLEMLER TRUMP'IN UZUN BİR SÜRE KALACAĞININ İŞARETİ"

Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor. Haberde adı açıklanmayan bir kaynağın, "Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir" dediği aktarıldı.

DAHA AZ DİKKAT ÇEKEN BİR UÇAK TERCİH ETTİ

Uzmanlar Boeing 757 tipi uçağın, Air Force One olarak adlandırılan ABD Başkanına tahsis edilmiş makam uçağından daha küçük olduğunu ve daha az dikkat çektiğini, uçağın Trump'ın eşi Melania Trump tarafından daha sık kullanıldığını belirtti.

Beyaz Saray veya İskoçya'daki Prestwick havaalanı medyada çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN AZİL KARARI ÇIKTI

ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin düzenlediği kanlı Kongre baskınının ardından tarihi günler yaşıyor. Temsilciler Meclisi, 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle Trump'ın azledilmesi yönünde karar aldı. Senato da onaylarsa Trump, 20 Ocak'tan önce görevden alınacak.

İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak
Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Sazan gibi atladı oltaya takıldı
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CUMA: bu dunyada neydim deyil no olacam koskoca usa yi yoneten adam sindi kacacak delik ariyor isde bu usa nin boyle orta doguda nice kral lar sultanlar padisah lar baskan lari cokerterek yikim yapan bir ulke cark dondu kendi miletini vurdu
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