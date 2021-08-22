İngiliz basınından bomba iddia: Bin Ladin'in öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
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İngiliz basınından bomba iddia: Bin Ladin'in öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

İngiliz basınından bomba iddia: Bin Ladin'in öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Dünya, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gelen korkutucu görüntüleri konuşurken İngiliz basını ABD Başkanı Biden hakkında konuşulacak bir habere imza attı. Daily Mail'deki habere göre; Bin Ladin'in El Kaide'ye Biden'a suikast düzenlemeye çalışmasını yasakladığı iddia edildi. Bu kararın gerekçesinin de Biden'ın yetersiz bir başkan olacağı ve ülkeyi krize sokacağına inanması yüzünden aldığı belirtildi.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i ve ülke yönetimini ele alan Taliban, binlerce sivilin kentteki havalimanına akın etmesine neden oldu. Bölgeden her gün yürek burkan görüntüler gelirken, 11 Eylül terör saldırısının baş sorumlusu olan Bin Ladin'in 11 yıl önce El Kaide'ye verdiği emir gün yüzüne çıktı.

BİN LADİN, BİDEN'A SUİKAST DÜZENLEMESİNİ YASAKLATTI

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı. Ladin, lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.

ÖZEL BELEGEYİ ABD ÖZEL KUVVETLERİ LADİN'İN ÖLDÜLDÜĞÜ EVDE BULDU

Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu yazdı. Belgenin varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti.

BİN LADİN, ABD TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

ÇOK SAYIDA TERÖR SALDIRISININ FAİLİ

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor. Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve EKim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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