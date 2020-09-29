İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
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İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?

29.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:10
İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?

İnfitar Suresi ne anlama gelmektedir? İnfitar suresi Arapça okunuşu nedir? İnfitar suresi Türkçe anlamı nedir?

İnfitar suresi anlamı nedir? İnfitar suresi konusu nedir? İnfitar suresi Arapça anlamı nedir?

İNFİTAR SURESİ NEDİR?

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
1-5. Ayet Tefsiri

1. İzessemaunfetaret.

2. Ve izelkevakibun teseret.

3. Ve izelbiharu fucciret.

4. Ve izelkuburu bu'siret.

5. 'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
6-8. Ayet Tefsiri

6. Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.

7. Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.

8. Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
9-12. Ayet Tefsiri

9. Kella bel tukezzibune biddiyni.

10. Ve inne 'aleykum lehafizıyne.

11. Kiramen katibiyne.

12. Ya'lemune ma tef'alune.

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
13-16. Ayet Tefsiri

13. İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.

14. Ve innelfuccare lefiy cahıymin.

15. Yasleneha yevmeddiyni.

16. Ve ma hum 'anha biğaibiyne.

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi okunuşu nedir? İnfitar Suresi meali nedir?
17-19. Ayet Tefsiri

17. Ve ma edrake ma yevmuddiyni.

18. Summe ma edrake ma yevmuddiyni.

19. Yevme la temliku nefsun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.

İNFİTAR HAKKINDA

İnfitar Suresi, Kur'an'ı Kerim'in hem mushaftaki sıralamasına hem de iniş sırasına göre 82. suresidir. 19. ayettir. Mekke Döneminde inmiştir. Sure, adını birinci ayetteki 'infetarat' mastarından almıştır. İnfitar, yarılmak anlamına gelir.

İNFİTAR NUZÜL

Hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci suredir. Naziat suresinden sonra, inşikak suresinden önce Mekke'de inmiştir.

İNFİTAR KONUSU

Surede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan bazı değişimler ve dehşet verici olaylar anlatılmaktadır. Öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve iman edenlerin cennete isyan edenlerin ise cehenneme gideceği gibi konular anlatılmaktadır.

Surenin ilk bölümünde yer ve gök ile ilgili kıyamet olayları anlatılarak göğün yarılacağı, yıldızların etrafa saçılacağı, denizlerin birbirine karıştırılacağı ve kabirdeki insanların dışarıya çıkarılacağı belirtilir.

İkinci bölümde kendisini en güzel şekilde yaratan Rabbine karşı sorumlulukları dile getirilir. Sonraki bölümlerinde ise inançsızların yalanlamalarına dikkat çekilir. Ahiret sorumluluğu olarak ise iyilik yapanların cennete, kötülük yapanların ise cehenneme gideceği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra hesap gününün büyüklüğü tasvir edilir. Hz. Peygambere sorulan sorular ile ahiret gününün dehşeti tekrar vurgulanır. O gün sadece Allah'ın emrinin geçerli olduğu belirtilir.

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