İnek Sayesinde Kocası Ölümden Kurtulan Kadın, Sanayicilere Tepki Gösterdi

Bursa'da bir fabrikada meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sanayicilerle çevredeki binaların sahipleri arasındaki istimlak tartışmaları yeniden alevlendi.



Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından kamulaştırma meselesiyle ilgili toplantı düzenledi. Aydın'ın açıklama yaptığı esnada, patlamada kocası yaralanan Emine Duru da gelerek, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Patlamanın yaşandığı fabrikanın hemen yanında evleri ve ahırları olduğunu anlatan Emine Duru, açıklamayı televizyonda duyarak geldiğini ifade etti. Eşinin inek sağarken yaralanarak enkaz altında kaldığını dile getiren Duru, "Bu fabrikaların bazılarının kaçak olduğunu biliyor musunuz? Kaçaksa niye izin verildi? 40 yıldır biz burada yaşıyoruz. Bizim elimizde 4 tane tapu var. İnsanları bu kadar mağdur etmeye ne gerek var? Benim ve eşimin bütün emeği burada. Eşim enkazın altında yaralandı. Hastanede yatıyor, şimdi kendinde değil. Hayvanlarım telef oldu. Evse ev, sanayiyse sanayi kalsın. Benim 2 katlı evim var. Bana 2 katlı ev yapsınlar, ben nakit para istemiyorum" diye konuştu.



Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ise, "Normalde başka yerde 200 bin TL yapmayacak evlere 1 milyon isteyen vatandaşlarımız oldu. Kabul ettik, bu defa fiyatı 1 milyon 400 bine çıkardılar. Burada kamunun parasını peşkeş çekecek halimiz yok. Bu durumlarla karşılaşıyoruz. Kamulaştırmalar sonucu içimizde bir tane küçük işletme kalmayacağı gibi, kaçak eski atölyeler ve evler de kalmayacak. Bir tekstil firmamız 300'ün üzerinde işçi çalıştırıyordu. O firmanın yerini yıktık. Okulun 10 metre yanındaydı. Eğer orada böyle bir vaka olsaydı, facia 10 kat fazla olurdu" dedi.



Patlamanın yaşandğı fabrikanın çatısı hakkında yıkım kararı alındığını anlatan Aydın, "Türkiye'de hiçbir belediye çelik çatıya kaçak yapı muamelesi yapmamıştır. Biz OSB olarak bu işletmeye 2016 yılında çelik çatı yaptığı için zabıt tuttuk ve Gürsu Belediyesi'ne gönderdik. Gürsu Belediyesi de yıkım kararı aldı. OSB yıkımı kendi yapamıyor. Maalesef kamulaştırmalarda hukuki işlemleri aşmak mümkün olmuyor. Bu fabrika da kamulaştırmaya uğraştığımız işletmelerden biriydi" ifadelerini kullandı. - BURSA