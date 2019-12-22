İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü

22.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzlerce vatandaş Doğu Türkistan için yürüdü.



Çin'in Doğu Türkistan Türklerine karşı uyguladığı zulüm ve işkenceler sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanında yürüyüşler düzenlenirken, İnegöl'de de vatandaşlar bir araya geldi. İnegöl Tarihi Mehter Takımı'nın da katıldığı Doğu Türkistan yürüyüşüne yüzlerce kişi katılım sağladı. Yürüyüşte katılımcılar 'Çin zulmüne dur de', 'Doğu Türkistan'a özgürlük' ve çeşitli dövizlerin yanı sıra Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Katılımcılar, 'Doğu Türkistan yalnız değildir', 'Zalimler elbet hesap verecek' şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi. Milli İrade Meydanı'nda başlayan yürüyüş Atatürk Heykeli'ne kadar devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İnegöl Sivil Toplum Platformu adına konuşma yapan İnegöl İHH Başkanı İlhan Tatlı, "Doğu Türkistan'ı yalnız bırakmadınız, tatil gününüzde, soğuk havaya rağmen Doğu Türkistan'ın yanında olmayı tercih ettiniz. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmayı tercih ettiniz. Aslında çok söze gerek yok. İnegöl her zamanki gibi imtihanını başarılı bir şekilde vermiştir. Tüm dünyaya bir söz söylemiş olduğunu göstermiştir. Çin buraya Sincan diyor. Sincan Çin'in uydurduğu bir şey. Kendileri orayı işgal ettikleri için kurtarılmış diyorlar. Bizim kalbimizde orası Doğu Türkistan'dır. Oranın başkenti Urumçi'dir. Orası 35 milyon nüfusludur. Orayı bir küçük yer gibi dayatıyorlar. 1 milyon 828 bin kilometre alana sahip orası. Çin maalesef bunu bu şekilde yaymaya çalışıyor. Selçuklu ve Osmanlı'nın temeli, Karahanlıların merkezidir. Tarih boyunca birçok İslam alemi, bilim adamı yetişmiştir. Özellikle dinimizi bize öğreten İmam Tibriz'i Doğu Türkistanlı'dır. İbni Sina, Farabi, Kaşkarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip gibi büyük devlet adamları Doğu Türkistanlı'dır. Sizce Çin neden Doğu Türkistan'a zulüm ediyor. Sessiz kalarak zalimin sesi değil, sesimizi çıkararak mazlumun sesi olduk. Biz de buradan diyoruz ki ey Çin, Doğu Türkistan'dan defol. Ey Türkistan sen bizim kardeşimizsin. Ey Türkistan sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.



Doğu Türkistanlı gençler ise, "Çin, Doğu Türkistan'da Müslümanları asimile ederek tüm dünyanın gündeminden saklamaya çalışıyor. 2017'den beri Çin eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 3 milyon insan bulunuyor. Önceden o kamplar yoktur diyerek yalan söyleyen Çinliler, BM İnsan Hakları Güvenlik Konseyi'nde bunu itiraf ettiler. Bu kamplara Çinliler mesleki eğitim merkezi diyorlar. Dünyaya oradaki insanlara meslek veriyoruz diyerek kandırıyorlar. Kızlarımızı, çocuklarımızı kamplarımıza götürüyorlar. Niye sadece kızları götürüyorsunuz, niye erkekleri götürmüyorsunuz. Çin tarafından kurulan toplama kampları var. Bu kamplarda Doğu Türkistan'ın alimleri orada tutsak edilmektedir. Bu okumuş aydınlara ne mesleği vereceksiniz. Uygurları kendi inançlarından vazgeçirtip, komünist ideolojiyi öğretmeye çalışıyorlar. Tüm insanlığa sesleniyorum, orada Doğu Türkistanlı Müslümanlar ölüyor. Orada kamplarda insanlar sırt üstü yatma imkanı bile sahip olmadığı için yan yatıyorlar" diye konuştular. - BURSA

Kaynak: İHA