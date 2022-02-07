İnegöl'ün 3. Nöbetçi Kitaphanesi açıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Şehrin 3'üncü kitaphanesi olma özelliği taşıyan ve Z Kütüphane şeklinde hayat bulan Nöbetçi Kitaphane, 1'inci sınıf itibariyle her yaştan bireye hizmet verecek. Geleneksel kütüphane ile teknolojiyi buluşturan merkezde, gün içerisinde öğrencilere ikramlar da yapılacak.

İnegöl Belediyesi'nin ilkini Melek Türkel Konağında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphaneler, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. İkincisi 2021 yılı Nisan ayında Gençlik Merkezi zemin katında hizmete giren Nöbetçi Kitaphanelere bir yenisi daha eklendi. İnegöl Belediyesi Huzur Mahallesi Ek Hizmet Binası zemin katında Bilgi Kültür Evi olarak hizmet veren merkez, modern bir kitaphaneye dönüştürüldü. Z kütüphane şeklinde dizayn edilen merkez, içerisinde bilgisayar alanlarından ders çalışma alanlarına, 4 bin adet kitaptan okuma alanlarına eksiksiz bir Kitaphane oluşturuldu.

CIVIL CIVIL BİR MEKAN HİZMETE GİRİYOR

Huzur- Akhisar Nöbetçi Kitaphanesi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, Belediye Başkanı Alper Taban'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Taban, "Huzur Mahallemizde evlatlarımızın, gençlerimizin güzel ve kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekanı hayal ettik. Burada belediyemize ait bir irtibat noktamız ve içerisinde Bilgi Kültür Evimiz vardı. Bu mekanı geliştirerek güzel bir ortam oluşturduk. Şehrimizdeki gençlerimizi, öğrencilerimizi önemsiyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var, herkesin baş ucunda bir kitabı olmalı. Öğrencilerimiz bugün bunu alışkanlık haline getirirse, büyüklerimiz de zamanla bu sürece dahil olacaktır. Bununla ilgili ilk adımları Melek Türkel Mahalle Konağı içerisinde bir Nöbetçi Kitaphane oluşturarak atmıştık. Baktık ki gençlerimiz bu mekanı çok sevdi. Daha sonra Gençlik Merkezimizin içerisinde bir kitaphane oluşturduk. Burada da baktık ki ne kadar fırsat oluşturulursa bireyler de o imkanlara yöneliyor. Bugün de burada Z kitaphane diyebileceğimiz cıvıl cıvıl bir mekanı hizmete sunuyoruz" dedi.

GELENEKSEL KÜTÜPHANE İLE TEKNOLOJİ BULUŞUYOR

Geleneksel kütüphane ile teknolojinin aynı çatı altında buluşturulduğu mekanlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Taban, "Bu kitaphanelerde geleneksel kütüphane anlayışını koruyalım ancak bir yandan da teknolojiyi de burada uygulayalım istedik. Buna göre de yapılandırmaya çalıştık mekanlarımızı. Burası sabah 09.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Talep çok olursa saatlerimizi uzatabiliriz. İçeride bilgisayar oturma alanları var, ders çalışma ve okuma alanları var, 4 bin adet kitabımız var, ilkokul 1'inci sınıf ve üzeri her yaşın faydalanabileceği merkezimizde ödünç kitap uygulaması da bulunuyor. Öğrencilerimiz ödev çıktılarını alabilecekler. Yine farklı etkinliklerimizin yer alacağı nöbetçi kitaphanemizde gün içerisinde öğrencilerimize ikramlarımız da olacak" diye konuştu.

YENİ KİTAPHENELER GELİYOR

Konuşmasında yeni nöbetçi kitaphanelerin müjdesini de veren Taban, "Burası şehrimize kazandırdığımız 3'üncü kitaphane. İnşallah yenileri de gelecek. Mesudiye Mahallemizde bir Kanal İnegöl projemiz var. Onun üzerinde de güzel bir proje hazırlıyoruz. Lakin buradaki kitaphanemizi şöyle önemsiyoruz; burada Z kütüphane dediğimiz güzel bir uygulama oldu. İçeriye giren kişinin çıkmak istemeyeceği bir mekan oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi yapmak yetmiyor, buraları en güzel şekilde koruyarak ve kullanarak geliştirmeliyiz. Zaman zaman ben de uğramaya çalışacağım. Kitaphanemizin şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

BİR KÜTÜPHANELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Kaymakam Eren Arslan ise "Keşke her gün bunun gibi açılışlarda bir arada olsak. Bu anlamda Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Kütüphane açılışları bizim için çok kıymetli. Açılan her kütüphane, kapanan bir cezaevi demek. Toplumun huzurunun, asayişin, kalkınmanın temelinde bu mekanlar yer alıyor. Şehrimizde bu duyarlılığı gösteren Başkanımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde kütüphanesiz okul kalmasın sloganıyla bir kampanya başlatıldı. İnegöl'ümüzde de güzel bir katılım oldu ve kütüphanelerimiz hızla kuruluyor. İnşallah yıl sonunda kütüphanesiz okulumuz kalmayacak. Yine Tarih Yazan Çocuklar projemiz devam ediyor. Özetle, insanımıza yatırım yaptığımızda geleceğimize yatırım yapmış oluyoruz. Bu güzel eserin de ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDEN MERKEZ

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Huzur-Akhisar Nöbetçi Kitaphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler kitaphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Merkeze gelen Şevval Yıldırım isimli öğrenci, nöbetçi kitaphane ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yıldırım, "Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımla birlikte buranın açılmasını bekledik. Açıkçası bu kadar güzel olacağını düşünmemiştik. İlk kez geldim kitap okumaya ve çok keyif aldım. Burayı bizlere armağan eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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