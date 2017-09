İnegöl Tarım Fuarı Açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) törenle açıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, İnegöl Merkez Pazar Yerindeki fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, toprağı, üretimi ve tarımı ihmal edemeyeceklerini belirtti.



Türkiye'nin 2016'da 11 milyar dolarlık tarımsal ithalat yaptığını, 16 milyar dolar da ihracat yaptığını ifade eden Daniş, "Bakıldığında tarım konusunda ihracatçı ülkeyiz. Aynı şeyi tohumda da görebilirsiniz. Aynı şeyi tarımın alt sektörlerinde de görebilirsiniz. Yine hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde ciddi artışların olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Birçok üründe dünyada birinci sıradayız." dedi.





Daniş, Türkiye'de kişi başı yıllık 25 kilogram kırmızı et tüketildiğini vurgulayarak, "Kırmızı et tüketiminde Avrupa ortalamasını neredeyse yakaladık. Ülkeler zenginleştikçe, milli gelirleri arttıkça kırmızı et tüketimi artmaktadır. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim coğrafyamız, iklim şartlarımız yeterli derecede büyükbaşı yetiştirmeye uygun olamadığı için bu konuda zorlandığımız bir gerçektir. Niçin? Hepimiz yiyoruz. Biz daha çok koyun ve keçi üreten ve bunu tüketen bir toplumduk." diye konuştu.



Hayvancılık alanında ciddi anlamda hibe destekleri verdiklerini belirten Daniş, şunları söyledi:



"Son döneme bakıldığında gerçi sanayileşmeyle toplu yemek tüketimi alışkanlıklarının ve ihtiyacının artmasıyla beraber daha fazla büyükbaşa yönelmiş durumdayız. Ancak bunun da tedbirlerini aldık. Bakanımız Sayın Fakıbaba, '3 yıl içinde biz canlı hayvan ithalatını minimuma indireceğiz' dedi. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Doğu Anadolu'yu yetiştirici bölgesi ilan ettik. Bursa'nın da içinde olduğu bölgeyi üretici bölgesi ilan ettik. Hem yetiştiricilik anlamında damızlığa her anlamda yüzde 30 destek, batıda da damızlık düve çiftliklerinin yüzde 50 hibe desteği verilmek üzere hayvancılık seferberliği başlattık. Yine hayvan hastalıklarıyla mücadele anlamında bir seferberlik başlattık. Buzağı ölümleriyle ilgili bir seferberlik başlattık. Allah nasip ederse 3 yıl içinde büyükbaş hayvancılığımızı daha verimli hale getirerek, kendi kendine yeterli hale getireceğiz."



Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar stantları gezdi. 76 firmanın ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 13 Eylül'de sona erecek.