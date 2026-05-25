Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti: "Bu Noktaya Gelmemesi Gerekiyordu"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ateş, parti genel merkezine polis müdahalesiyle girilmesine ilişkin 'İçim kanayarak izledim. Doğru bir şey değildi' dedi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, dün parti genel merkezine polis müdahalesiyle girilmesine ilişkin, "İçim kanayarak izledim. Bu noktaya gelmemesi gerekiyordu. Doğru bir şey değildi. Bu sorun hiçbirimiz arzu etmiyorduk ama bu sorun ortaya çıktıktan sonra da herkes elinden geleni yapmalı" dedi.

Ateş, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, çalışmalarını sürdürdüğü Çukurambar'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan Ateş, CHP'nin kurucu ve kurtarıcı parti olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgesindeki savaşların yaşandığı bir dönemde milli birlik ve beraberliğin bir an önce sağlanması gerektiğini söyleyen Ateş, bunu yapabilmek için de önce CHP'nin birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
