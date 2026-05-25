Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de polis ile partililer arasında arbede yaşandı. Binada büyük hasar oluşurken, yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman gideceği merak konusu oldu.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Sabah yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı ifade edilmişti. Bu programda değişikliğe gidildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GİDECEĞİ TARİH DEĞİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez yapmış olduğu açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bayramda Ankara'da olacağını vurgulayarak "Bayramlaşma programı, halk buluşması şeklinde olacak. CHP Genel Merkezi'ne gidiş 28 Mayıs'tan 30 Mayıs’a alındı. Partiler arası bayramlaşma 2. Gün olacak o sebeple 30 Mayıs saat 12.00'ye alındı." dedi.