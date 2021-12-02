İnegöl'e 128 yıl önce göç eden Boşnakların torunları geleneklerini yaşatıyor

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinden 1893 yılında Türkiye'ye göç ederek Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Boşnakların torunları kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta eski adı İnayet olan ve 2017'de İnegöl Belediyesince Tuzla olarak değiştirilen kırsal mahallede yaşayan Boşnak asıllı 135 vatandaş, geçimlerini tarım ve ormancılıktan sağlıyor.

Mahallenin muhtarı Yusuf Sarıkaya, yaptığı açıklamada, atalarının taşıdığı kültürlerini sürdürdüklerini söyledi.

Tuzla Mahallesi'nde Boşnakçanın hala konuşulduğunu belirten Sarıkaya, "Yemeklerimiz, tatlılarımız, o topraklardan buraya kadar gelmiş durumda. Oradaki kültürü İnegöl'e taşımışlar. Kültürümüzü günümüze kadar yaşattık, bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mikayil Turan (33) da atalarının, iklimi ve bitki örtüsü Bosna Hersek'teki Tuzla şehrine benzediği için bu bölgeye yerleştiğini bildiklerini anlatarak, "7 yaşında okula başladım. İlkokula kadar ben Türkçeyi bilmiyordum. Türkçeyi ilkokulda öğrenmeye başladım." dedi.

İlhan Kaya (43) şu anda Tuzla şehrinde hangi kültürle yaşanıyorsa kendilerinin bunu çoğunlukla sürdürdüğünü dile getirerek, "Orada eskilerden beri yapılan 'pita' diyoruz yani börek bizde hala meşhurdur. Olmazsa olmazlardan biridir. Kuru et burada da var. Bazı şeyler unutuldu ama hala devam ediyor. Düğünlerimiz Boşnak kültürüne göredir." ifadelerini kullandı.

Yusuf Çetinkaya (37) gelenek ve göreneklerini sürdürerek gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Turan ise şöyle konuştu:

"Tamamıyla ahşap bir evde sedirlerde otururduk. Sac ayaklarında evin ortasında yanan ateşte pişen yemeklerle, Boşnak börekleriyle çocukluğumuz geçti. O yıllar hala burnumuzda tütüyor. Bir teselli var ki hala köyde Boşnakça konuşuluyor. Evlerde Boşnak börekleri pişiyor, Boşnak tatlıları ikram ediliyor ve burada kültürümüzün sıcaklığı hala yaşanıyor, yaşatılıyor. Bunu hem düğünlerde hem kınalarda hem de asker eğlencelerinde görebiliyoruz."