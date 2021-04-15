Bursa İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani

İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü maniBURSA'nın İnegöl İlçesi'nde Ramazan davulculuğu yapan Yıldıray Palabıyık (45), mahalle sakinlerini koronavirüs içerikli manilerle sahura kaldırıyor.

İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde Ramazan davulculuğu yapan Yıldıray Palabıyık (45), mahalle sakinlerini koronavirüs içerikli manilerle sahura kaldırıyor.

İnegöl'de Ramazan ayında, sokağa çıkma yasağına rağmen davulcu geleneği bozulmadı. Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, kamyonet ile sokak sokak gezerek, mahalle sakinlerini manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binen Palabıyık, bir yandan davul çalarken bir yandan da koronavirüs konulu manilerle sahura kalkacakları uyandırdı. Palabıyık yorulduğunda ise davulu oğlu devraldı.

"2 yıldır illallah ettirdin. Türk milletine mesafe koydurttun. Yaşlı genç demeden aldın götürdün. Aşıda da ikiye böldürttün. Korona, bırak artık yakamızı. Bu bayram alalım harçlığımızı" şeklinde mani okuyan Palabıyık, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

KORONAVİRÜS YAKAMIZI BIRAKSIN DA RAHAT NEFES ALALIM

Mahalleye yetişemediği için kamyonette davul çaldığını söyleyen Palabıyık, Kamyonetle davul çalarak vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Önceleri yürüyerek davul çalıyordum. Çünkü önceleri buralar daha küçük bir yerdi. Ancak yerleşim alanı büyüdüğü için yetişemiyorum. Vatandaşlarımız da sahurunu zamanında yapsın diye kamyonette çalıyorum. Artık Ramazanların tadı tuzu yok. 2 yıldır koronavirüsten Türk milleti çok çekti. Yeter artık, yakamızı bıraksın da rahat nefes alalım dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı