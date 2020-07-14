İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği
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İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği

İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği Bursa ve İnegöl'de artış gösteren vaka sayılarına dikkat çekmek amacıyla ilçe protokolü çarşı bölgesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla "Maskeni tak, örnek ol" etkinliği düzenledi.

14.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:08

İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği

BURSA - Bursa ve İnegöl'de artış gösteren vaka sayılarına dikkat çekmek amacıyla ilçe protokolü çarşı bölgesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla "Maskeni tak, örnek ol" etkinliği düzenledi. Etkinlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Ayrıca İnegöl Belediyesi'nin ürettiği maskelerden de dağıtıldı.

Son dönemde Türkiye'de bazı bölgelerde covid-19 vaka artışları yaşanırken, Bursa'da da kritik artış seviyesinde olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sıkça dile getiriliyor. İnegöl'de de artışın olduğu ifade edilirken, Kaymakam Şükrü Görücü ile Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bulunduğu ilçe protokol üyeleri bugün bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla 'Maskeni tak, örnek ol' etkinliği yapıldı.

Çarşı bölgesinde yapılan etkinlikte, maske, mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı bir stant kuruldu. Afişlerle desteklenen alanda, protokol üyeleri de halka uyarılarda bulundu. İnegöl Belediyesi'nin ürettiği maskelerin de dağıtıldığı etkinlikte bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün hala bu farkındalık çalışmasını burada yapmaya çalışıyorsak, bunun mutlaka bir sebebi var. Rehavete düşmemek adına, yanılgıya düşmemek adına, bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmamak adına bu etkinliği yapıyoruz. Normalleşmeyle beraber aslında hayatı kontrollü şekilde normalleşmeye taşıyoruz. Vakaların her geçen gün hızla arttığı ortamı düşündüğümüzde, tekrar dükkanlarımızı kapattığımız ve evlere kapandığımız bir sürece dahil olmuş olacağız. Bundan dolayı da bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz; henüz bir şey bitmiş değil. Vakalar devam ediyor. Artış olduğunu da görüyoruz. Bana bir şey olmaz mantığı doğru değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterelim" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise "Maalesef hem Bursa ilimizde hem de ilçemizde vakaların arttığını görüyoruz. Bunu önlemenin yolu da bu 3 kurala uymak. Maske takmak, mesafeyi korumak ve el hijyenini sağlamak. Hemşerilerimiz kurallara uyduğu takdirde bu savaşı kazanmamamız için hiçbir neden yok. Ama gelin görün ki bazı hemşerilerimiz az da olsa bir kısmı maske kuralına uymasına rağmen özellikle bir kısmı sanki hiç hasta olmayacakmış gibi ya da kendisinin hastalığı taşıdığını kimse bilmiyor Bunu önlemek için biz bu tedbirleri almak zorundayız. Buradan hemşerilerimize bir kez daha istirham ediyorum, eğer biz bu savaşı kazanacaksak bu kurallara mutlaka uymalıyız. Özellikle düğünlerde, nişanlarda. Hanımlardan rica ediyorum ev gezmelerinde, kalabalık ortamlarda kuralara uyalım. Uymadığımız takdirde vaka sayısı daha da artar ve daha sıkı tedbirler alınmak zorunda kalınabilir. Onun için herkesten ricamız kurallara uyalım. Özellikle umuma açık yerlerde kurallara uymayanları uyaralım ve 155, 156 ya da 112'ye ihbar edelim. Bugün burada görüyoruz ki hemşerilerimizin çoğunun artık maskesi var. İnşallah hep böyle olsun" ifadelerinde bulundu.

İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği

Kaynak: İHA

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