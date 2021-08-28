İncirlerini çalarken yakaladığı şüpheliyi, kolundan tutup jandarmaya teslim etti
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İncirlerini çalarken yakaladığı şüpheliyi, kolundan tutup jandarmaya teslim etti

İncirlerini çalarken yakaladığı şüpheliyi, kolundan tutup jandarmaya teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Vahdettin Kılız, incirlerini çaldığını iddia ettiği A.Ç.'yi (54) yakalayıp, kolundan tutarak jandarmaya teslim etti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Vahdettin Kılız, incirlerini çaldığını iddia ettiği A.Ç.'yi (54) yakalayıp, kolundan tutarak jandarmaya teslim etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eğrikavak Mahallesi'nde ortakçı olarak işlediği incir bahçesinden hırsızlık olayları yaşanınca, Vahdettin Kılınç burada yatıp kalkmaya başladı. Hasat edilen incirleri kuruması için seraya yerleştiren Kılınç, ailesiyle birlikte geceyi bahçede geçirdi. Sabah olunca tekrar incir toplamaya başlayan Kılınç ailesi, bir süre sonra dinlenmek için çardakta oturmaya başladı. Kılınç, bu sırada A.Ç.'yi, seradaki incirleri yanında getirdiği sepete doldururken yakalayıp, jandarmaya haber verdi. Kılınç, kolundan tuttuğu şüpheliyi gelen jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Vahdettin Kılınç, "Hırsızı yakaladığımıza sevinmiştim. Ancak, serbest bırakıldığını görünce adeta şok yaşadım" dedi.


İncirlerini çalarken yakaladığı şüpheliyi, kolundan tutup jandarmaya teslim etti
İncirlerini çalarken yakaladığı şüpheliyi, kolundan tutup jandarmaya teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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