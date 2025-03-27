İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 38. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Azem benimle evlenmez..."

Yaşadığı hayattan kaynaklı çaresizliği dibine kadar hisseden Dilber, Azem'in kendisi ile evlenme ihtimalinin olmadığı düşüncesine kapılır.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem için yeni ve çok ağır bir sınav başlar.

Azem'in geçmişi Ferda ile karşılaşması konusunda da önünde engel olur. Ferda'ya ulaşacağı kapıyı aralasa da henüz tam anlamıyla ona yaklaşamaz. Mürsel, Ferda için Azem'le konuşmaya karar verir. Çünkü Ferda'ya yardım edebilme ihtimali en yüksek isim şimdilik Azem'dir. Azem Ferda'ya ulaşabilecek mi?

Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce karşılaşmak isterler. Bu mesele Nehir ile Azem'in sonunda birbirlerine kavuşmalarını sağlar. Baba kız yıllar sonra tam anlamıyla yan yanadır artık. Cihan, Semi ile yolları ayırdığını düşünür ama bu zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Dilber hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken Azem için yepyeni ve çok ağır bir sınav daha başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD ZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.