Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 43. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'in torunu en kıymetlisi oldu!

"Evlat ceviz ise, torun ceviz içidir..." Azem torunundan ailesine bahseder. Dilber, Azem'in torununa oldukça sevinir. Azem'in çocukları ise büyük bir şok içerisindedir.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem'in yaşam ağacı eklenen yeni dallarla beraber büyümeye hazırlanıyordur. Bu esnada Nehir hayatının en zor sınavındadır. Azem ve Cihan tüm güçleri ile Nehir'in yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Dilber artık Yıldız ile hayal ettikleri girişim için somut bir adım atmaya karar verir. Ferda geçmişten hiç haberi yokken, hastalığı nedeniyle geleceğinden de umudunu kesmek üzeredir. Azem bu genç adamın yaşamı için çocuklarıyla, karşı karşıya gelmeyi göze alır. Ama bu Cihan için en zor kararlardan biri olacaktır.

İNCİ TANELERİ 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Büyük Ustalara!"

Azem ve Kasım çilingir sofrasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Azem, Candan'ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan'ın ise kafası karışıktır. Reyyaz ve Cihan'ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye'nin Azem'e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.