İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki Muharrem İnce: "Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine" Memleket Hareketi kapsamında ziyaretlerini sürdüren Muharrem İnce, esnaf ziyareti için geldiği Eskişehir'de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partinin...

İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

Muharrem İnce: "Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine"

ESKİŞEHİR - Memleket Hareketi kapsamında ziyaretlerini sürdüren Muharrem İnce, esnaf ziyareti için geldiği Eskişehir'de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partinin kuruluş yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadını söylememesine sert tepki göstererek, "İster cumhurbaşkanı ister il başkanı, kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun" ifadelerini kullandı.

Memleket Hareketi kapsamında Sivas'tan yola çıkan Muharrem İnce'nin son durağı Eskişehir oldu. Burada Adalar ve Doktorlar Caddesi esnafını ziyaret eden İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partinin kuruluş yıldönümünde konuşma yaptığı sırada, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' diye hitap etmesi parti içinde tartışmalara yol açmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu konuşmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sert ifadeler kullandı.

"Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine"

Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e soyadını söylemeden hitap etmesine sert sözlerle tepki gösteren Muharrem İnce, "Benim adım Muharrem İnce, siz bana 'Muharrem' diye hitap edebilir misiniz? Edemezsiniz. Çünkü ben sizin babanızın yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Benden bahsederken Muharrem amca, Muharrem Bey, Muharrem İnce demeniz lazım. Mustafa Kemal, Atatürk'ün ön adıdır. Yani Muharrem gibi. Atatürk ise soyadıdır. İster cumhurbaşkanı ister il başkanı, kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Recep Tayyip Erdoğan da Mustafa Kemal diyemez. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, o kadar. Hiç kimse laf edemez, etmemelidir. Ederse de cahillikte öte bir şey olur" diye konuştu.

Sosyal mesafeye uyulmadı

Muharrem İnce'yi karşılamaya gelen vatandaşların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle İnce, sık sık uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar İnce ile fotoğraf çekinmek için adeta birbiriyle yarıştı. Çevredekiler ise sosyal mesafeyi dikkate almayarak İnce'nin konuşmasını video kaydına aldı.

Kaynak: İHA