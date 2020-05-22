İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
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İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum

Köydeki evinin mutfağından çektiği yemek videolarıyla yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan 17 yaşında Taha Duymaz, imkansızlıklardan dolayı alabildiği 3 malzemeyle yemek yapmaya çalıştığını söyledi. Maddi zorluklar yaşayan Duymaz'ın anlattıkları ise herkesi derinden sarstı.

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
22.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:03

Hatay Yayladağı ilçesinde Güveççi Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Taha Duymaz, küçücük mutfağında çektiği yemek videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında gelmeye başladı. 12 kardeşli bir ailede yaşayan ve ekonomik zorlukla yaşayan Duymaz, video çekmeye nasıl başladığını ve hayallerini anlattı.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM, KENDİMİ EVE HAPSETTİM"

Posta'ya özel röportaj veren Taha Duymaz, imkansızlıklar içinde okula gidemediğini 4. sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Arabaya bindiğinde kusmaya başladığını söyleyen Duymaz, "Arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı. Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim. Yıllarca doktora gitmedim, hastalanınca hep kendi kendimi tedavi ettim. Bahsettiğim komşumuzun götürdüğü doktor ilaçlar verdi, "Düzenli gel" dedi, gidemedim. Çok zor günler geçirdim. Köyden çıkmıyorum, kendimi eve hapsettim. Küçüklüğümden beri duygusalım, bu da aslında okula gidemememin bir nedeni. Ben evden çıkmadığım için pek arkadaşım yok, zaten benim yaşımda olanlar da okula gidiyor" dedi.

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz, yaşadıklarını anlattı

"ALABİLDİĞİM 3 MALZEMEYLE FARKLI YEMEKLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Anne ve babasının kronik hastalıkları olduğu için çalışamayan Taha Duymaz'ın ailesi, devletin verdiği 800 lira ile geçinmeye çalışıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı ve yaşadığı köyde 3 bakkal olduğu için her malzemeyi alamadığını söyleyen Duymaz, sözlerine şöyle devam etti: "Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça."

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım. Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

"GÜZEL BİR MUTFAĞIMIZIN OLMAMASI BANA ENGEL DEĞİL"

"Videolarımı kız kardeşim çekiyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem mutfağa giriyor, yemek yapıyorum. Hayatımı yemeğe adadım. Kız kardeşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Bu video işine ilk başladığım zamanlar evde yere oturup yemek yapıyordum. Güzel bir mutfağımız yok, malzeme eksiğim çok ama bunlar bana engel olamıyor."

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz, yaşadıklarını anlattı

"BOZUK FIRINDA SÜPER YEMEKLER YAPTIM"

"Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum."

"HİÇBİR ZAMAN MUTFAK EŞYASI İSTEMEDİM, HER ŞEYİ KOVANIN İÇİNDE ÇIRPIYORUM"

Taha Duymaz, "Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?" sorusuna ise "Hiçbir zaman "Şu mutfak eşyası benim olsun" demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor.

"SOSYAL MEDYADA 'FAKİRSİN' DİYE ÇOK LİNÇ YEDİM"

Ailesinin video çekmesine ilk günler karşı çıktığını söyleyen fenomen "İlk günler karşı çıkıyorlardı. Haklılardı. Sürekli yağ, un, şeker almaya hangi para yeter. Ama ben bir şekilde yapıyordum, hiç pes etmedim. Sosyal medya üzerinden malzeme gönderenler iyi ki var. Sosyal medyada çok linç yedim. "Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir.

Evlerinde televizyon olmadığı için herhangi bir şefi izleyemediğini anlatan Taha Duymaz, bir şefin kendisi İstanbul'a çağırıp eğitme isteği olursa kabul edeceğini de sözlerine ekledi.

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