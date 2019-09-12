IMBD birincisi Esaretin Bedeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Esaretin Bedeli filmi, IMBD Top 250 sıralamasında 9,2 puanla uzun zamandır birinci sırada. Filmin yönetmeni "Birinci sırada olmayı hakeden daha iyi filmler var" açıklaması ile dikkatleri çekti. Peki, Esaretin Bedeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte IMDB en iyi 250 film sıralaması...
Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı romanında uyarlama olan Esaretin Bedeli filmi, IMDB listesinden birinci sırayı uzun zamandır koruyor. Film, ilk çıktığı zaman hasılatı çok düşük olmasına rağmen olumlu eleştiriler almış. Sonrasında DVD, Blu-ray gibi versiyonları ile TV kanalı yayınlandığı zaman büyük ilgi gördü.IMDb sitesinde 1.748.010'dan fazla kişinin oylarıyla 10 üzerinden 9.2 puan aldı ve gelmiş geçmiş en iyi film seçildi.
YÖNETMENDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA
Paste Magazine isimli dergiye açıklama yapan filmin yönetmeni Frank Darabont, "Bu listeye bakıp tabii ki The Godfather ya da Citizen Kane gibi filmleri görüyorum. Fakat bir düşünün 'Shawshank gerçekten The Godfather'dan daha mı iyi?' Buna inanmakta zorlanıyorum." dedi.
IMDB top 250 listesinde Baba 1 filmi 9,1 puanla 2. sırada iken Yurttaş Kane filmi ise 8,3 puanla 92. sırada yer alıyor.
ESARETİN BEDELİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır. Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer mahkûmlardan Ellis Boyd "Red" Redding ile arkadaşlık kuran Dufresne, cezaevi müdürünün para aklama faaliyetlerine yardım etmeye başladıktan sonra gardiyanlar tarafından korunmaya başlanır.
Andy, bu işlerini yürütürken herkesten gizli olarak hapisten kaçma planları yapar. Andy çok önceden planladığı gibi bütün akladığı paraların belgelerini, müdürün temiz ve güzel giyselerini bir poşete koyarak kanalizasyon borusunun içinden kaçışını gerçekleştiriyor.
OYUNCU KADROSU
Tim Robbins - Andy Dufresne
Morgan Freeman - Ellis Boyd "Red"
Bob Gunton - Warden Samuel Norton
William Sadler - Heywood
Clancy Brown - Capt. Byron Hadley
Gil Bellows - Tommy Williams
Mark Rolston - Bogs Diamond
James Whitmore - Brooks Hatlen
Jeffrey DeMunn - Andy Dufresne'nin davasında savcı olarak
IMDB EN İYİ İLK 20
1. Esaretin Bedeli (1994)9,2
2. Baba (1972)9,1
3. Baba 2 (1974)9,0
4. Kara Şövalye (2008)9,0
5. 12 Öfkeli Adam (1957)8,9
6. Schindler'in Listesi (1993)8,9
7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9
8. Ucuz Roman (1994)8,9
9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
10. Dövüş Kulübü (1999)8,8
11. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
12. Forrest Gump (1994)8,8
13. Baslangıç (2010)8,7
14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)8,7
16. Matrix (1999)8,6
17. Guguk Kuşu (1975)8,6
18. Sıkı Dostlar (1990)8,6
19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954)8,6
20. Yedi (1995)8,6