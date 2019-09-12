IMBD birincisi Esaretin Bedeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

12.09.2019 11:39

Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı romanında uyarlama olan Esaretin Bedeli filmi, IMDB listesinden birinci sırayı uzun zamandır koruyor. Film, ilk çıktığı zaman hasılatı çok düşük olmasına rağmen olumlu eleştiriler almış. Sonrasında DVD, Blu-ray gibi versiyonları ile TV kanalı yayınlandığı zaman büyük ilgi gördü.IMDb sitesinde 1.748.010'dan fazla kişinin oylarıyla 10 üzerinden 9.2 puan aldı ve gelmiş geçmiş en iyi film seçildi.

YÖNETMENDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Paste Magazine isimli dergiye açıklama yapan filmin yönetmeni Frank Darabont, "Bu listeye bakıp tabii ki The Godfather ya da Citizen Kane gibi filmleri görüyorum. Fakat bir düşünün 'Shawshank gerçekten The Godfather'dan daha mı iyi?' Buna inanmakta zorlanıyorum." dedi.

IMDB top 250 listesinde Baba 1 filmi 9,1 puanla 2. sırada iken Yurttaş Kane filmi ise 8,3 puanla 92. sırada yer alıyor.

ESARETİN BEDELİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır. Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer mahkûmlardan Ellis Boyd "Red" Redding ile arkadaşlık kuran Dufresne, cezaevi müdürünün para aklama faaliyetlerine yardım etmeye başladıktan sonra gardiyanlar tarafından korunmaya başlanır.

Andy, bu işlerini yürütürken herkesten gizli olarak hapisten kaçma planları yapar. Andy çok önceden planladığı gibi bütün akladığı paraların belgelerini, müdürün temiz ve güzel giyselerini bir poşete koyarak kanalizasyon borusunun içinden kaçışını gerçekleştiriyor.

OYUNCU KADROSU

Tim Robbins - Andy Dufresne

Morgan Freeman - Ellis Boyd "Red"

Bob Gunton - Warden Samuel Norton

William Sadler - Heywood

Clancy Brown - Capt. Byron Hadley

Gil Bellows - Tommy Williams

Mark Rolston - Bogs Diamond

James Whitmore - Brooks Hatlen

Jeffrey DeMunn - Andy Dufresne'nin davasında savcı olarak

IMDB EN İYİ İLK 20

1. Esaretin Bedeli (1994)9,2

2. Baba (1972)9,1

3. Baba 2 (1974)9,0

4. Kara Şövalye (2008)9,0

5. 12 Öfkeli Adam (1957)8,9

6. Schindler'in Listesi (1993)8,9

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9

8. Ucuz Roman (1994)8,9

9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8

10. Dövüş Kulübü (1999)8,8

11. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8

12. Forrest Gump (1994)8,8

13. Baslangıç (2010)8,7

14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7

15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)8,7

16. Matrix (1999)8,6

17. Guguk Kuşu (1975)8,6

18. Sıkı Dostlar (1990)8,6

19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954)8,6

20. Yedi (1995)8,6