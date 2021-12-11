Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani Aziz dizisi oyuncuları arasına girmeye hazırlanıyor. Oyuncu, dizide oynayacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak çocuklar konusunda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Güzel oyuncu bu hareketiyle magazin gündeminde haber konusu oldu. Peki Iman Elbani kimdir? Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.

IMAN ELBANİ KİMDİR?

Aslen Fazlı olan Iman Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra'da eğitim aldı. Eğitimi boyunca Mısır'da Fas'ta bir çok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

1930larda Antakya daha Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı değildir ve Fransa'nın hakimiyeti altındadır. Antakya'nın en büyük halı üreticisi olan Payidar ailesinin soyu Osmanlılara kadar uzamaktadır ve Antakya'nın en asil ve en saygı gören ailesidir. Ailenin huzuru, Aziz'in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Andre'yi (Doğanay Ünal) öldürmesi sonucu tamamen değişmektedir. Aziz, doğduğu toprağı, sevdiği insanları ve sevdiği işini geride bırakıp kaçar. İki yıl sonra geri dönen Aziz, çok başka bir şehir bulur karşısında. Eski, artık varlığını yitirmiştir. Yeni bir Antakya vardır gözünün önünde. Sevdiği kızla birlikte olmak için çabalama mücadelesi Aziz dizisinin konusu olacaktır.

AZİZ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİYE BENZETİLDİ?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisini izleyenler BBC'nin klasikleşmiş dizilerinden biri olan Poldark'a benzetti. Sosyal medyada da gündem olan dizi için "Zaman, oyuncular ve mekan Poldark'ın aynısı" yorumunu yaptı.

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Güve Murat Akpınar gibi isimlerin paylaştığı Aziz dizisi Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 6. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Aziz dizisinin konusu dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi.

BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Birçok elementin tıpatıp aynı olduğu, sadece ülkelerin değişik olduğu söylenen dizide karakterlerin benzerliği ve köpek sahibi olunması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada da gündeme gelen benzerlikler için "Poldark'ın aynısı" yorumları yapıldı.

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