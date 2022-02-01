İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de katıldığı bir programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na yöneltilen sorulardan biri de kar fırtınası sırasında İngiliz büyükelçi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığıydı.

TEK CÜMLELİK YANIT

Bu soruya tek cümlelik yanıt veren İmamoğlu "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İZİN ALMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORLAR"

Açıklamasının devamında MOBESE görüntülerinin servis edilmesi üzerinden iktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ama sorunuzun ironik bir tarafı var. İktidarda görev alan bakanından, diğerlerine kadar yediği yemekten, zeytinine ekmeğine kadar yukarıya haber verdiklerini tahmin ediyorum. Onların izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını tahmin edebiliyorum. Esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul Valisi'ne bu konuda niye adım atmadınız diye sormuyorsunuz? MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti için kullanılır. Ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez.

"ONA BU TALİMATI KİM VERDİ?"

O kameranın başında kim oturuyordu? Ona bu talimatı kim verdi? Emniyet müdürü bunun için bu işin içinde mi? İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinler. Benim kişisel alanıma, benim kişisel sürecime müdahale etme densizliğine, ahlaksızlığını gösteren devletin hangi kademesinde kim varsa hesabını verecek. Ama bugün ama yarın.

"BAŞKA DERTLERİ YOK"

Dolayısıyla yediğimiz yemeğin hala konuşulması o sadece boş işleri olan insanların işi. Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka dertleri yok. Çünkü İstanbul canlarını çok yaktı. Onun acısı nasıl bir acıymış ki bu kadar basit bir meseleye bile günlerce konuşmayı göze alabiliyorlar."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kar fırtınasına teslim olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile yemek yemesine ilişkin; "Daha önce bir randevu verilmiş, Büyükelçi ile yemek yiyecek. Olabilir, gidip yemeğini yiyebilir. Bu olaylar İBB'nin çalışmadığını göstermez ki çalışıyor. Bu talimat vermediği anlamına gelmez ki. Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı? Yok, yine dozerin başında olmayacaktı." demişti.