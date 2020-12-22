İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın "Seni evereceğiz" vaadiyle ölümden vazgeçti
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İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın "Seni evereceğiz" vaadiyle ölümden vazgeçti

22.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13

Adana'da, psikolojisi bozuk olan bir genç, çatıya çıkıp bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Kendisi görüntüleyenlere "Çekin babalar çekin" deyip saçını tarayarak poz verdi. Olay yerine gelen imam "Daha seni evereceğiz" diyerek genci intihardan vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet Parlak, evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislerden yaklaşmamalarını isteyen Parlak, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçağı boğazına dayadı.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi dikkat çekti. Vatandaşların intihar girişimini izlerken korona tedbirlerini de unuttuğu görüldü. Çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi gözetmeden yan yana intihar girişimini izlemesi hayrete düşürdü.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

DUVARI BOYAMAYA DEVAM ETTİ

Çevredeki bazı vatandaşların da çocuklarıyla dama çıkıp olayı izlediği görüldü. Polis bir süre sonra bu duruma müdahale ederek vatandaşların dağılmasını sağladı. Öte yandan, bir vatandaş da herkes genci intihar girişiminden vazgeçirmeye çalışırken bahçe duvarını boyamaya devam etti.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

"ÇEKİN BABALAR ÇEKİN"

Polis genci ikna edemeyince annesi çağrıldı. Ancak genç, annesine tepki göstererek bu halde olmasının en büyük sebebinin ailesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine anne Sebahat Parlak, "Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor" dedi.

Parlak da, "Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni siz bu hale getirdiniz" diyerek cevap verdi. Mehmet Parlak, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

"HİÇ BU KADAR ARKADAŞIM OLMADI"

Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Parlak, polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Parlak, "Hiç bu kadar arkadaşım olmadı. İlla böyle bir mevzu mu gerekti? Kimsem yoktu, ama şu an beni dikkate alan o kadar çok insan var ki akıllara zarar" dedi.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

"DAHA SENİ EVERECEĞİZ"

Olay yerine gelen mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet Parlak'ı ikna etmek için çaba sarf etti. İmam Metin, "Mehmet, kimseyi yorma. Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım" diyerek Parlak'ın aşağı inmesini söyledi. Mehmet Parlak, imamın ikna çabasından sonra direkten kayarak aşağı indi.

Bu arada imam vatandaşlara Parlak'ı alkışlamalarını söyleyerek aşağı inen gence hayat kurtarmanın mutluluğuyla koronayı unutup sarıldı. Parlak polis tarafından olay yerinden götürüldü.

"EVE GİDİNCE DEZENFEKTE OLACAĞIM"

İmam Fatih Metin ise Parlak'ın düzgün bir insan olduğunu belirterek, "Gençlik hali, olur böyle şeyler. Herhalde biraz problemleri var. Bizim de manevi bir yönümüz var. Mehmet de sağ olsun bizi kırmadı, indi. Mahallemiz adına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerimizden özür diliyorum. Korona da olsa intihardan vazgeçtiği için kutladım. Ama eve gidince dezenfekte olacağım" diye konuştu.

İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti
İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın 'Seni evereceğiz' vaadiyle ölümden vazgeçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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