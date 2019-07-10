İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya'daki görevini tamamladı

Kütahyalı İmam Hatip Hakkı Özkan'ın Almanya'daki görevi tamamlandı.

Özkan, 2015 yılında başladığı Almanya Gelsenkirchen-Bismarck Mimar Sinan Camii hizmeti görevini tüm zorluklara rağmen en güzel bir şekilde ifa ederek, 18 Eylül 2019 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Camii'ndeki görevine geri döneceği bildirildi.

Almanya Mimar Sinan Camii Başkan Yardımcısı Mevlüt Karataş, yaptığı açıklamada, "Hakkı Özkan Hocamız aramızdan ayrılırken arkasında baki kalacak nice hizmetlere vesile oldu, hoş sedalar bıraktı. Kendi camimizde eğitim alanında öğrenci sayımızı maksimum kapasiteye, kaliteyi zirveye taşıyarak kısa zamanda bölgenin en gözde hizmetlerine sahip cami derneği haline getirdi. Hocamız ile baslayan Ramazan ayı çadır iftarları sayesinde, Ramazan coşkusu bir seneye yayıldı ve o mübarek ay özlemle beklenir, gururla yaşanır oldu. Cemaatin gerçek birliğine, dostluğuna, dayanışmasına vesile oldu. Camimiz onun zamanında zekat, fitre ve kurban vekaleti gibi sosyal yardımlaşma ve hayır hizmetlerinde ataşelik bölgesinde 80 dernek arasında ilk 3'te yer alarak örnek ve önder dernekler arasında yer aldı.

Münster Din Hizmetleri Ataşeliği bünyesindeki her camiden örnek gençler ile Kız Gençlik Kolları Başkanları Kültür Gezisi, Erkek Gençlik Kolları Gezisi, Erdemli Üniversite Gençliği Gezisi, Kadın Kolları Başkanları Türkiye Kültür Gezileri ve Kutsal Topraklara yoculuk ayrıca Umre gibi 10 civarında tarih, kültür ve dini-manevi gezi turları organizesi ile Avrupada yarınlarımız teminatı olacak hayırlı ve örnek bir nesil yetiştirmek için gayret sarf etti" dedi.

"Sadece kendi camisinde değil aynı zamanda bölgedeki diğer camilerin sıkıntılarında seferber oldu"

Camii cemati adına söz alan Erol Yukarıbaş, "Hocamız 4 yıl boyunca bulunduğu Gelsenkirchen'den huzurla ve insanlarımızın memnuniyetini yanına alarak ayrılacak. Hocamızın Bölge Koordinatör Din Görevlisi olması vesilesiyle bölgedeki cami hocalarını ve dernek yönetimlerini bir araya getirmek suretiyle ortak hareket etmelerine birbirlerine destek olmalarına vesile oldu. Sadece kendi camisinde değil aynı zamanda bölgedeki diğer camilerin sıkıntılarında seferber oldu. Kimi zaman ataşelik adına resmi bir görevle kimi zaman bölge Koordinatörü olarak, kimi zaman bölgesindeki saygınlığı vesilesiyle problemlerin çözümünde aktif rol oynadı. Ataşelik bünyesindeki Sosyal ve Kültürel içerikli Din Hizmetleri Koordinatörü olarak birçok hizmettte bulundu. Gençlerimiz içinde bulundukları Avrupadaki baskın kültürün etkisinde asimile olmasınlar diye "Ecdadın izinde, Tarihe Yolculuk" gezi programları planlayıp organize edip, gençlerin tarihiyle ülkesiyle milletiyle kültürüyle buluşmalarını sağladı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA