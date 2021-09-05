İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: "Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız"
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İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: "Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız"

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Sağlık

DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: "Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız" İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Hanımefendiye de ulaşmamız halinde veya...

İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: "Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız"

ANKARA - İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Hanımefendiye de ulaşmamız halinde veya kendisinin bize ulaşması halinde onun bütün tedavi masraflarını İMAD-DER olarak karşılayacağımızı belirtiyoruz" dedi.

İMAD-DER 3'üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan, kurulda yaptığı konuşmada Bolu Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki gösterdi.

"Tedavileri cevap verip, umutları yeşerenler olmaya başladı"

İnfertil ailelerin problemlerini yakından bildiklerini ve takip ettiklerini belirten Ceylan, "Bunun çözümü için de sürekli projeler üretiyoruz. Yine kendi infertil hastalarımız arasından oluşturduğumuz AR-GE ekibimizle infertilitedenin çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında başarılı olduğumuz ciddi durumlar oldu. Mücadele kapsamında derneğimizdeki üyelerimizden çocuk sahibi olanlar olmaya başladı. Tedavileri cevap verip, umutları yeşerenler olmaya başladı. Buna da katkı sunduğumuz için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

"Hanımefendiye ulaşmamız halinde tedavi masraflarını karşılayacağımızı belirtiyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın tepki toplayan imasını eleştiren Ceylan, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haberini çoğunuz izledi. İnfertil bir kadının kendisinden yardım istemesini aşağılayıcı bir biçimde röportajda anlatıyor. Çirkin bir görüntü atfediyor. Buradan kendisini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Bu hanımefendiye de ulaşmamız halinde veya kendisinin bize ulaşması halinde onun bütün tedavi masraflarını İMAD-DER olarak karşılayacağımızı belirtiyoruz" açıklamasında bulundu.

İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: 'Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız'
İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: 'Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız'
İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: 'Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız'
İMAD-DER'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: 'Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz

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