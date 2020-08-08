IMA Türkiye Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği faaliyete geçti Türkiye Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak düzenlediği organizasyonla tanıtım yapıp üyelerini bilgilendirdi.

Türkiye Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak düzenlediği organizasyonla tanıtım yapıp üyelerini bilgilendirdi.

Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği (IMA) Türkiye 2023 Strateji toplantısı 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü bir otelde gerçekleştirildi. IMA Türkiye Ulusal Başkanı Menekşe Ahbab, yeni dönemde uluslararası bir dernek olarak organizasyon yapısını ve gelecek hedeflerini yönetim kurulu üyeleri, üniversite öğrencileri ve yeni üye adayı olan yönetici asistanları ile paylaştı. Toplantıya, IMA İcra Kurulu Başkanı Nina Auluna ve Başkan Yardımcısı Chantal Sneijker da canlı bağlantı ile katıldı. Sevda Çelik'in medya sponsorluğunu üstlendiği toplantıda üyelere bilgilendirmelerde bulunudldu.

IMA Türkiye 22 Ekim 2016'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 42.Olağan Genel Kurul toplantısında 27. ülke olarak birliğe kabul edildi. Ulusal Başkanlığını Menekşe Ahbab, Finans Başkanlığını Melis Madakbaşı ve Halkla İlişkiler Başkanlığını Özlem Kılıç üstlendi. Türkiye Şubesi açılışını yapmak üzere gerekli tüm yurtdışı ve yurtiçi süreçlerini tamamlayarak, 7 Şubat 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı onayıyla faaliyetlerine başladı ve 13 Haziran 2020 tarihinde 70'den fazla ülkenin delegelerinin katıldığı IMA konsey toplantısında resmi olarak kuruluşunu tüm dünyaya duyurdu.

1974 yılında Sonia Vanular tarafından kurulan IMA Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği 30 ülkede, 3 binin üzerinde üyesi ile aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. IMA, üyelerine uluslararası network yanında, farklı çalışma kültürleri, dil ve yaşam biçimlerini meslektaşlarına deneyimletmek üzere her yıl iki farklı ülkede en güncel konu ve dünyaca ünlü konuşmacıların yer aldığı konferans ve workshoplar organize ediyor. Sosyal medyada aktif olarak fikir, deneyim ve ihtiyaçlarını paylaşan üyeler, profesyonel yöneticilerin her alandaki iş ortaklığını sağlıyor.

Bundan sonraki çalışmalarına sivil toplum kuruluşu olarak devam edecek IMA Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Güngör, Emine Kuşcu, Ferkat Kurultay, Hafize Tunalı, Melis Madakbaşı, Meltem Ertunç, Menekşe Ahbab, Nebiye Memigüven, Nihal Keskin, Özlem Kılıç, Özlen Köprülü, Semih Taşkın, Serpil Seifert, Sultan Danacı, Tuba Erdemir, Yeşim Solak'tan oluştu. Türkiye'de ilk kez bir Uluslararası Yönetim Asistanları ağı, mesleki çalışmaları aynı çatı altında bir araya getirerek, dijital çağda yeni bir meslek anlayışını iş dünyasına sunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA