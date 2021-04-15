İller arası yasak başladı: Korona virüse geçit yok

İller arası yasak başladı: Korona virüse geçit yok Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ'ı Kırklareli ve İstanbul'a bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı.

İller arası yasak başladı: Korona virüse geçit yok

TEKİRDAĞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ'ı Kırklareli ve İstanbul'a bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısmi kapanmaya dair son genelgesine istinaden Tekirdağ-Kırklareli arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatıldı. Getirilen geçiş yasağı ile birlikte 19.00'dan sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasındaki Muratlı-Büyükkarıştıran Beldesi karayolu ile Muratlı'nın kırsal mahalleleri ve Lüleburgaz'ın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan tüm karayollarında emniyet ve jandarma ekipleri denetimlere başladı.

Yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları vb ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevrildi.

Öte yandan, iller arası seyahat kısıtlaması ikinci bir karara kadar 19.00 - 05.00 saatleri arasında sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ