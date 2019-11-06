İlkokul öğrencilerinden, 'Durakta Matematik' klibi

06.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:29

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, 'Durakta Matematik' projesi kapsamında çizilen resimler, afiş olarak ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Çan Cumhuriyet İlkokulu'nun 25 öğrencisi de matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için 'Durakta matematik diyoruz' klibi çekti.

Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in, öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için hazırladığı 'Durakta Matematik' projesi, 81 il ve ilçelerinde hayata geçirildi. Çan ilçesinde, E-Twinning 'Durakta Matematik' projesi kapsamında çizilen resimler afiş olarak, ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Proje kapsamında, Çan Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfından 25 öğrenci, proje sorumlusu öğretmen Fatma Yılmaz ile birlikte matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için 'Durakta matematik diyoruz' klibi çekti. Şarkının sözlerini öğretmen Fatma Yılmaz yazdı, müziğini de Serkan Şenşatır yaptı.

Kaynak: DHA